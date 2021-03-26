Рэпер Хаски записал песню про Улан-Удэ

У уроженца Бурятии вышел новый трек «За Байкалом»
26 марта в интернете появился новый трек от известного уроженца Бурятии Дмитрия Кузнецова прославившегося как рэпер Хаски. Песня называется «За Байкалом». В новом хите Хаски спел про реалии улан-удэнских улиц. Как известно, тексты Дмитрия Кузнецова отличаются социальными темами – своими песнями рэпер нередко выворачивает наизнанку проблемы общества.
«За Байкалом лучше не светить хлебалом.
Говорят, здесь навалом у кого с башкой провалы.
Здесь живут таким макаром, как по зоновским лекалам.
Здесь не нужен ты и даром со своим репертуаром», - поется в песне.
Фанаты уже успели оценить трек певца на площадке Youtube.
- Передаю всем привет с такой же провинциальной глубинки. Трек как фон подобным местам, - пишут в комментариях.
- Братан, всё по сути зачитал, так и есть, - отзываются там же.
- Спасибо Хаски за вечную депрессию, - пишет комментатор.
фото: скриншот из видео
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