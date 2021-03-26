Площадь Революции в Улан-Удэ реконструируют

Это первая часть модернизации территории вокруг Гостиных рядов





Власти Улан-Удэ продолжают модернизацию общественных пространств. В этом году большие работы пройдут близ Гостиных рядов. В связи с большим объемом работ, принято решение разделить их на этапы.

Дизайн-проект был рассмотрен в январе на Градостроительном совете при главном архитекторе города и рекомендован для последующей разработки проектной документации. В мае прошло официальное утверждение.





«До переноса памятника на площадь Революции, она была более зеленая. И, учитывая новое видение, мы хотели принести больше зелени на эту территорию. И «сухой фонтан», который бьет из земли, без чаши. Он создаст прохладу и привлечет горожан. Запроектированы зеленые «островки» - цветники в более современном виде», - говорит о некоторых деталях проекта его автор Дмитрий Ильин.





Первый этап пройдет в нынешнем году. Это будет благоустройство площади Революции. Оно обойдется бюджету в 48,8 млн. рублей. Финансирование идет в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Но участвует не только федеральный бюджет, но также республиканский и городской.В мэрии города прошло рабочее совещание, на котором рассмотрели ход реализации интересного проекта.Как отмечают городские власти, в проекте предусмотрено расширение пешеходной зоны. Будут перенесены две стоянки для автотранспорта. Появится «сухой фонтан», амфитеатр, сцена, установят скамейки, урны, установят торшерное освещение. Появится более современная система видеонаблюдения.Конечно, будет озеленение, газоны, цветочные клумбы, современный полив. В планах есть и детская игровая зона.«Разработка проекта шла в плотном графике. Мы неоднократно встречались, «взвешивали» идеи, рассматривали все «за» и «против». Некоторые идеи возникали на ходу. Рассматривали композиционное расположение объектов. Какие-то новые идеи сразу понравились, какие-то предложили переработать, перенести – с учетом мнения разработчиков, художников, горожан», - рассказывает мэр города Игорь Шутенков.Мэр подчеркивает значение площади Революции для города и республики. Поэтому стояла задача и сохранить историческую символичность этого памятного места, и одновременно сделать его более современным, привлекательным, семейным.«Вторая по величине площадь нашего города. А когда город только был образован, она была самой большой и называлась Базарной площадью. И она нам важна не только размерами. Она является для нас историческим объектом. Раньше купцы два раза в год устраивали на ней знаменитые в те времена Верхнеудинские ярмарки. Сейчас практически в ее центре находится памятник «Борцам за коммунизм». Первоначально памятник был установлен на площади Советов. Основанием для памятника тогда служили камни, которые красноармейцы, партизаны, которые освобождали Забайкалье, принесли на площадь на своих руках. В 1970 г. памятник перенесли на площадь Революции», - напомнил мэр.С момента переноса памятника, данная площадь переживала лишь одну реконструкцию – асфальт заменили на брусчатку. А территории площади составляет почти один гектар. Оставшаяся территория вокруг Гостиных рядов (там пройдет второй этап) еще больше – 1,7 гектара.Председатель комитета по архитектуре и градостроительной политике горадминистрации, главный архитектор г. Улан-Удэ, Михаил Мясищев отмечает, что в прошлом году было организовано голосование среди жителей по выбору общественной территории, которую граждане хотели бы благоустроить в 2021 г. в первоочередном порядке.Было определено несколько таких мест.Среди точек, набравших при рейтинговом голосовании самое большое количество голосов, оказалась территория, прилегающая к Гостиным рядам (включая площадь Революции). Затем прошел конкурс на концепцию благоустройства этого большого квартала. Отобрали лучшие решения, но, повторим, воплощать задумки авторов будут поэтапно.Дизайн-проект по обновлению площади, и прочей территории близ Гостиных рядов, рассмотренный в январе, разработала компания «Атриум». Одна из «фишек» того, что будет воплощено на площади, - больше зелени.Памятник революционерам получит ночную архитектурную подсветку. Близ него площадь будет выложена плиткой в национальной стилистике. Из-за высоких требований к материалу, в Бурятии не нашлось достаточно подходящей плитки. Как известно, разнообразие плитки у нас оставляет желать лучшего.«Предлагаем использовать федеральных поставщиков плитки – в 50-процентном соотношении», - поясняет автор.Сейчас комитетом городского хозяйства проводится конкурс по выбору подрядчика, который будет непосредственно вести благоустройство. Идет прием заявок.К началу августа площадь Революции должна уже преобразиться!«Этот проект для нашего города, считаю, уникальный», - многообещающе говорит Игорь Шутенков.Фото: «Номер один»