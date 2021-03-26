Волонтеры очистят берега Байкала от мусора

Они проедут по КБЖД

Убрать окрестности живописной Кругобайкальской железной дороги, прокатиться на лодках по Байкалу, собрать образцы микропластика из древнего озера и даже помочь технодайверам очистить дно – все это предстоит группе волонтеров из разных регионов страны летом 2021 года. Новый формат уборки Байкала анонсировали руководитель Росводоресурсов Дмитрий Кириллов и создатель проекта «Вода России» Илья Разбаш.

«Это будет фантастическое событие: большая группа волонтеров, которых мы соберем по всей стране, проедет по Кругобайкальской дороге с остановками, и на каждой мы будем делать уборки. Доехав до бурятской стороны, мы пересядем на лодки и возьмем пробы воды, чтобы определить, как на Байкале сейчас обстоят дела с микропластиком. Привлечь собираемся и технодайверов», – рассказал сайту «Экология России» Илья Разбаш.

Экспедиция «Воды России» также, как предполагается, зайдет в несколько живописных бухт, которые каждый туристический сезон переживают наплыв «диких» туристов – а от них остается очень много мусора.

«Такие места тяжеловато убрать местным жителям — активистам и сотрудникам ООПТ. Мы им будем помогать», – подчеркивает Разбаш.

По его словам, недавно было подписано соглашение между «Водой России» и Росзаповедцентром о системной совместной работе, поэтому теперь уборки берегов будут активно проводиться и на заповедных территориях. Для Байкала новость очень актуальная – большая часть его береговой линии охраняется федеральными ООПТ.

Кругобайкальская железная дорога – историческая железная дорога в Иркутской области, в прошлом часть Транссибирской магистрали, памятник инженерного искусства. Проходит вдоль северного побережья южной оконечности озера Байкал от города Слюдянка до поселка Байкал по южной части Олхинского плато.

Сейчас Кругобайкальской железной дорогой называют ветку длиной всего лишь 89 км, на ней осталось четыре станции (Култук, Маритуй, Уланово и Байкал). Однако КБЖД до сих пор любима туристами за виды и остается одной из популярных достопримечательностей Байкала.

«Это действительно уникальный формат, когда люди выходят не на принудительное наведение чистоты, а как будто на семейный праздник. Волонтеры приехали, почистили берег, потом туда же на пикник пришли. Ну или в случае с уборками на КБЖД – за свою волонтерскую активность получили возможность посмотреть водную жемчужину мирового значения», – подчеркнул руководитель Росводоресурсов Дмитрий Кириллов.

Всероссийская экологическая акция «Вода России» проходит в рамках нацпроекта «Экология» (федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»). С каждым годом увеличивается география проекта, привлекая всё больше участников.