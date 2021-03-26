Догузова: Опыт Бурятии с турчартерами будет тиражироваться в России

Ростуризм готовит субсидию для туроператоров по запуску 12 новых направлений в рамках пакетных туров



Опыт работы Ростуризма и Бурятии по запуску чартерных программ будут тиражировать на другие регионы России. Об этом заявила накануне в ходе круглого стола на тему «Внутренний туризм: на новой волне возможностей» руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она подчеркнула, что, учитывая успешный запуск чартерной программы на Байкал в Бурятии в 2020 году, подобные чартеры будут запущены по 12 новым направлениям, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Для нас реализация чартерной программы была первым подобным опытом. Благодаря поддержке Ростуризма и туроператора TUI летом 2020 года. По ее итогам мы получили очень высокую оценку от самих туристов. К нам чартеры полетели только из Москвы, но по итогам высокой оценки было решено запустить зимние чартеры уже из Москвы и Екатеринбурга. И зимняя чартерная программа получилась даже больше, чем летняя. И 72% путешественников, посетивших зимний Байкал, поставили оценку «отлично». И сейчас на лето планируется, что к нам чартеры полетят из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Также рассматривается Казань. Но здесь встает вопрос, что желающих уже больше, чем наши возможности», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Как отметил глава республики, благодаря развитию внутреннего туризма, запуску чартерной программы, не только места размещения в Бурятии, но и места посещений, точки активностей, местный бизнес и места показов получили толчок в развитии, а также показали их востребованность у путешественников. «Чартерная программа имеет большое преимущество по сравнению с неорганизованным туризмом. Помимо вышесказанного, вся эта работа сильно повысила инвестиционную привлекательность региона, появились новые инвесторы, готовые строить места размещения, сервисные точки», - добавил Алексей Цыденов.



По словам Зарины Догузовой, успешности запуска чартерной программы на Байкал послужила его ценовая доступность. Бурятия стала первым регионом, принявшим участие в программе.



«Ценовая чувствительность очень важна при выборе направления для путешествий. Мы все в конечном итоге при выборе места отдыха во многом ориентируемся на ценовую доступность и на стоимость продукта. Поэтому я очень рада, что мы при поддержке руководства страны начали большую системную работу именно с доступностью и запустили целый ряд программ, которые на деле работают и оказались востребованы у наших граждан. Это, в том числе, и чартерные программы, которые мы успешно запустили в Бурятию. Мы действительно в два раза дешевле открывали для наших граждан Байкал и будем это делать. Что также еще красноречиво говорит об успехе этой программы – это то, что мы запускали ее в феврале и она рассчитывалась на месяц – полтора, но в итоге была продлена до конца апреля и все самолеты летали практически со стопроцентной загрузкой», - подчеркнула Зарина Догузова.



По словам главы Ростуризма, президент России Владимир Путин поддержал инициативу по тиражированию опыта Бурятии по работе с чартерными программами и на сегодняшний день Федеральное агентство по туризму готовит субсидию для туроператоров по запуску 12 новых направлений по которым можно будет в рамках пакетных туров отправится в путешествие сразу из нескольких городов страны.



Фото: egov-buryatia.ru

