В Бурятии детеныш альпаки впервые выбрался из вольера

Диего предстоит стать звездой «Этнозоосада»

В Этнографическом музее народов Забайкалья альпака вместе с детенышем Диего впервые выбрались из вольера зимника. Об этом сотрудники «Этнозоосада» сообщили на странице учреждения.- Мама альпака вывела на свет божий своего мальчика, родившегося поздней осенью в вольере зимника. Малышу все в диковинку. Оказывается, этот мир огромен, здесь столько света и воздуха, бескрайнее небо, солнце. Диего (так зовут малыша) предстоит стать звездой нашего зоопарка, но он об этом пока не знает и продолжает удивляться и изучать все новое, - рассказали на странице Этнографического музея народов Забайкалья.В музее также сообщили, что недавно из спячки вышел бурый медведь.- Бурый медведь Малыш тоже решил, что пора окончательно распрощаться с берлогой до следующей зимы, с удовольствием подставляет свои лохматые бока весенним лучам, - рассказали в учреждении.Сотрудники музея добавили, что у тигрицы Семенихи тоже есть потомство, но она еще не торопится выводить своих малышей наружу.- Следующие на переселение в летние вольеры – филины и еноты. Орлам придется потерпеть. Зато уже на следующей неделе их ждет отремонтированный птичник. Последними зимник покинут самые теплолюбивые животные – енот-носуха, павлины, курицы и утки. Приходите на нас посмотреть, - написали в соцсетях.фото: Этнографический музей народов Забайкалья