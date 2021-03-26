Монголия закупит у России 1 млн доз вакцины «Спутник V»

Ранее в стране использовались преимущественно вакцины производства Индии и Китая
Монголия договорилась с Россией о закупке 1 млн доз вакцины «Спутник V2. Об этом глава внешнеполитического ведомства Монголии Батмунхийн Батцэцэг написала на своей официальной странице в соцсетях, сообщает МОНЦАМЭ.
Она уточнила, что стороны пришли к такому решению в рамках проведенных переговоров между двумя странами.
«Несмотря на то, что у России много заказов, в результате усилиям премьер-министра, вице-премьера и правительства Монголии удалось достичь договоренности о закупке вакцин. Я хотела бы поблагодарить Россию за положительное решение этого вопроса. В дальнейшем нас ожидает много соглашений, по подписанию которых продолжаются переговоры. Правительство нашей страны рассчитывает стать одной из первых стран в мире, которая завершила вакцинацию населения. И эта цель достигается шаг за шагом», - говорится в публикации министра Б.Батцэцэг.
В Монголии по состоянию на 25 марта в масштабе страны 244 550 человек уже получили первую дозу вакцин.
Напомним, ранее в общей сложности Монголия получила 474 000 доз вакцин от коронавируса. В том числе: 164 000 доз вакцины AstraZeneca в рамках помощи из Индии и программы Covax Facility, 300 000 доз вакцины Sinopharm (Verocell) из Китая и 10 000 доз вакцины Sputnik-V из России.
В рамках международной программы поставок вакцин Covax Монголия расчитывает получить еще 112 400 доз вакцины Covishield от компании AstraZeneka, из которых 14 400 доз были доставлены 12 марта. Кроме того, была достигнута договоренность с американской компанией Pfizer и немецкой компанией Biotech о получении 25 740 доз вакцины Comirnaty, которую они совместно разработали.
Фото: montsame.mn
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