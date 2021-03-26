В Бурятии снимают фильм о родине монголов

В ленте много съемок с участием всадников

Фильм-тизер под рабочим названием "Родина монголов" снимают в Тункинском районе. Съёмки велись в феврале-марте у подножья легендарной горы Мон, рек Зүүн-Мүрэн и Мараксан.



- По легенде, между двух гор Мон-Уула и Мон-Хада сформировались одни из первых монгольских племен. Организатор съёмок - Гуннский фонд, активисты сел Зун-Мурино, Тагархай, Торы, - сообщает паблик Тункинского района.



В съемах участвовали и местные жители. Самую большую сложность составили съемки конников - более 30 всадников. Также большая массовка приняла участие в большом ехоре.



Режиссером и продюсером ленты выступил глава Гуннского фонда Олег Булутов.



