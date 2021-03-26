Новак: Переработка газа в Иркутской области позволит газифицировать три региона

Полученный на Саянской площадке «сухой» газ может поставляться потребителям Иркутской области, Бурятии, Забайкалья



Перспективы газификации Иркутской области совместно с «Газпромом», а также за счет монетизации запасов природного газа Восточной Сибири и независимых производителей для обеспечения потребностей предприятий промышленности и энергетики региона, обсудили губернатор Игорь Кобзев и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Встреча состоялась 25 марта в Москве, сообщает официальный портал Приангарья.



«Организация переработки газа в Иркутской области позволит газифицировать три региона и решить вопросы экологии: полученный после переработки на Саянской площадке «сухой» газ (метан) может поставляться потребителям Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края для обеспечения топливных и технологических нужд предприятий промышленности, энергетики, сферы ЖКХ, населения, перевода автотранспорта на газ. Максимальная официально подтвержденная промышленниками потребность региона в газе составляет 9,7 млрд кубометров, - доложил глава региона.



Игорь Кобзев отметил, что совместно с «Газпромом» идет работа над включением в федеральную повестку строительства газопровода Ковыкта – Саянск – Иркутск, который позволит обеспечивать регион газом с Ковыктинского месторождения. Также обговорили второй этап строительства газопровода «Сила Сибири», который пройдет по территории Приангарья и будет включен в единую систему газоснабжения страны.



«Не оставляем без внимания и северные районы. Необходимо активизировать работу по строительству межпоселкового газопровода от ГРС-45 до центрального жилого района Братска. Кроме того, эти вопросы мы обсудили с помощником президента Игорем Левитиным. Он разделяет мои взгляды на проблему», –прокомментировал губернатор.



Программу газификации региона планируют разработать совместно с «Газпромом», а также с участием независимых недропользователей до 2025 года.



Фото: irkobl.ru

