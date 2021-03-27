В Улан-Удэ погорельцы остались без крыши и будущего

Из-за страшного пожара пять семей в одночасье лишились единственного жилья





Этот неблагоустроенный многоквартирный дом на Шишковке много лет не включают в число аварийных. Из дома-призрака, относящегося к Министерству обороны, люди мечтали перебраться в нормальное жилье. Но теперь, чудом оставшись в живых, остались ни с чем.

К месту возгорания незамедлительно направили команды пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 56 и 8. На момент прибытия первых подразделений на место горела нежилая квартира на первом этаже, балкон второго этажа и кровля дома. Шестеро жильцов дома эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. В результате пожара кровля дома уничтожена полностью, повреждены стены пяти квартир на общей площади 315 кв. метров.





- Начали оформлять документы, и у всех оказалась разная прописка – у кого дом №7, у кого строение 1. Мы ходили и в суд, и во все инстанции. Все кивают на Министерство обороны, нам везде отказали, и мы остались ни с чем. А теперь и сгорели, - горько вздыхает Тамара Петровна.







- Мы проконсультировали жильцов сгоревшего дома по оказанию материальной помощи – какие нужны документы. Единственный момент, что, кроме нас, они могут получить разовую матпомощь от республиканского бюджета. И лучше сначала получить помощь из республиканского бюджета, потому что, если получат у нас, то через республику уже не смогут, - пояснил начальник Управления по развитию территории и земельному контролю администрации Улан-Удэ Золто Хамаганов.





Пожар случился поздно ночью в субботу. Как рассказали в МЧС по Бурятии, сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи.Среди тех, кто этой ночью избежал страшной смерти, Алексей К. Мужчину разбудили крики прохожего, ставившего машину в гараж неподалеку и заметившего начинающийся пожар.- Я успел только разбудить маму и схватить документы. Выбежали, в чем были, - вспоминает Алексей.Предварительная причина пожара – поджог. Виновное лицо и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сам Алексей теряется в догадках, кому оказался нужен этот дом и участок, где находится здание. Сейчас Алексей ночует в кафе, где работает поваром. Владельцы заведения пошли навстречу работнику-погорельцу.Такие деревянные двухэтажки из советского промышленного прошлого «натыканы» по всему городу. В этих бараках нет условий цивилизации: ни отопления, ни горячей воды. Единственный плюс – высокие потолки. Этот многострадальный дом на Гагарина, 94, построен в далеком 1935 году.- У нас долгое время никаких документов на квартиру не было. И в 2011 году КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть) выдавала документы на жилье. У меня муж работал на перекачке горюче-смазочных материалов, и в квартире даже телефон стоял, чтобы срочно вызвать его на работу. А ее хватало – всю воинские части Бурятии снабжала наша нефтебаза, - рассказывает жительница дома Елена Атавина.Тамара Кононова живет здесь с 1977 года.За 65 лет в доме никогда не проводился капремонт, а его благоустройством занимались сами жильцы.- Перекладывали два раза печку, построили крыльцо, кто-то даже балкон. Главная достопримечательность нашего дома – туалет. Он как выгребная яма, но в центре дома, - рассказывает жительница.Пенсионерка Любовь Донских с горечью показывает то, что осталось после пожара в квартире.- 40 лет здесь живем, на пенсии только-только накопила денег и сделала капитальный ремонт, купила новую мебель. Муж работал здесь в военной части, а я всю жизнь на «приборке» – вдвоем на оборону работали, а теперь вот так… Нам говорят, собирайте документы, и будем разбираться, почему вам давали такие документы. Чуть ли не недействительные наши договоры, что КЭЧ не имела права этого делать, - разводит руками Любовь Васильевна.В понедельник к погорельцам приехали представители администрации города и Министерства обороны. Чиновники были немногословны и сухо документировали следы пожара в квартирах.Что будет с жильцами - молчат, говорят, собирайте документы и несите все нашему юристу, будем разбираться. И трудовую, и договоры соцнайма, справку, что нет другого жилья, еще что-то, сетуют жители дома.Представитель районной администрации посоветовал вынести все вещи во двор, а линолеум снять. Насчет материальной помощи советы были короче.Эта разовая помощь в 10 тыс. рублей для 22 человек, прописанных в сгоревшем доме, не спасет ситуацию. Ведь решать проблемы предстоит не один месяц.- Необходимо отметить, дом находится в ведомстве Минобороны, правовых оснований у города расселять или сносить дом, к сожалению, нет, - добавил Золто Хамаганов.Военные же пока не спешат радовать или огорчать жильцов. Пару лет назад Минобороны пыталось передать дом на баланс города. Однако администрация отказалась.- Город ответил, что жилищного фонда нет. А в Минобороны отвечают, что мы не военные, а гражданскими они не занимаются, - говорит жительница дома Елена Атавина.Похожая ситуация складывается с общежитием Минобороны на Стеклозаводе, тоже находящимся в аварийном состоянии, не внушает оптимизма. Новых квартир жильцы ждут уже несколько десятков лет. Куда деваться погорельцам из дома по Гагарина, 94, никто так и не объяснил. Крутись, как можешь - девиз российской действительности, видимо, не изменится никогда.Лев Хандажапов, «Номер один»Фото: «Номер один»