В Улан-Удэ погорельцы остались без крыши и будущего

Из-за страшного пожара пять семей в одночасье лишились единственного жилья
Этот неблагоустроенный многоквартирный дом на Шишковке много лет не включают в число аварийных. Из дома-призрака, относящегося к Министерству обороны, люди мечтали перебраться в нормальное жилье. Но теперь, чудом оставшись в живых, остались ни с чем.
Спасли прохожие
Пожар случился поздно ночью в субботу. Как рассказали в МЧС по Бурятии, сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи.
К месту возгорания незамедлительно направили команды пожарно-спасательных частей № 1, 2, 3, 56 и 8. На момент прибытия первых подразделений на место горела нежилая квартира на первом этаже, балкон второго этажа и кровля дома. Шестеро жильцов дома эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. В результате пожара кровля дома уничтожена полностью, повреждены стены пяти квартир на общей площади 315 кв. метров.
Среди тех, кто этой ночью избежал страшной смерти, Алексей К. Мужчину разбудили крики прохожего, ставившего машину в гараж неподалеку и заметившего начинающийся пожар.
- Я успел только разбудить маму и схватить документы. Выбежали, в чем были, - вспоминает Алексей.
Предварительная причина пожара – поджог. Виновное лицо и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сам Алексей теряется в догадках, кому оказался нужен этот дом и участок, где находится здание. Сейчас Алексей ночует в кафе, где работает поваром. Владельцы заведения пошли навстречу работнику-погорельцу.
Призрак без прав
Такие деревянные двухэтажки из советского промышленного прошлого «натыканы» по всему городу. В этих бараках нет условий цивилизации: ни отопления, ни горячей воды. Единственный плюс – высокие потолки. Этот многострадальный дом на Гагарина, 94, построен в далеком 1935 году.
- У нас долгое время никаких документов на квартиру не было. И в 2011 году КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть) выдавала документы на жилье. У меня муж работал на перекачке горюче-смазочных материалов, и в квартире даже телефон стоял, чтобы срочно вызвать его на работу. А ее хватало – всю воинские части Бурятии снабжала наша нефтебаза, - рассказывает жительница дома Елена Атавина.
Тамара Кононова живет здесь с 1977 года.
- Начали оформлять документы, и у всех оказалась разная прописка – у кого дом №7, у кого строение 1. Мы ходили и в суд, и во все инстанции. Все кивают на Министерство обороны, нам везде отказали, и мы остались ни с чем. А теперь и сгорели, - горько вздыхает Тамара Петровна.
За 65 лет в доме никогда не проводился капремонт, а его благоустройством занимались сами жильцы.
- Перекладывали два раза печку, построили крыльцо, кто-то даже балкон. Главная достопримечательность нашего дома – туалет. Он как выгребная яма, но в центре дома, - рассказывает жительница.
Пенсионерка Любовь Донских с горечью показывает то, что осталось после пожара в квартире.
- 40 лет здесь живем, на пенсии только-только накопила денег и сделала капитальный ремонт, купила новую мебель. Муж работал здесь в военной части, а я всю жизнь на «приборке» – вдвоем на оборону работали, а теперь вот так… Нам говорят, собирайте документы, и будем разбираться, почему вам давали такие документы. Чуть ли не недействительные наши договоры, что КЭЧ не имела права этого делать, - разводит руками Любовь Васильевна.
Матпомощи хватит лишь на гараж
В понедельник к погорельцам приехали представители администрации города и Министерства обороны. Чиновники были немногословны и сухо документировали следы пожара в квартирах.
Что будет с жильцами - молчат, говорят, собирайте документы и несите все нашему юристу, будем разбираться. И трудовую, и договоры соцнайма, справку, что нет другого жилья, еще что-то, сетуют жители дома.
Представитель районной администрации посоветовал вынести все вещи во двор, а линолеум снять. Насчет материальной помощи советы были короче.
- Мы проконсультировали жильцов сгоревшего дома по оказанию материальной помощи – какие нужны документы. Единственный момент, что, кроме нас, они могут получить разовую матпомощь от республиканского бюджета. И лучше сначала получить помощь из республиканского бюджета, потому что, если получат у нас, то через республику уже не смогут, - пояснил начальник Управления по развитию территории и земельному контролю администрации Улан-Удэ Золто Хамаганов.
Эта разовая помощь в 10 тыс. рублей для 22 человек, прописанных в сгоревшем доме, не спасет ситуацию. Ведь решать проблемы предстоит не один месяц.
- Необходимо отметить, дом находится в ведомстве Минобороны, правовых оснований у города расселять или сносить дом, к сожалению, нет, - добавил Золто Хамаганов.
Военные же пока не спешат радовать или огорчать жильцов. Пару лет назад Минобороны пыталось передать дом на баланс города. Однако администрация отказалась.
- Город ответил, что жилищного фонда нет. А в Минобороны отвечают, что мы не военные, а гражданскими они не занимаются, - говорит жительница дома Елена Атавина.
Похожая ситуация складывается с общежитием Минобороны на Стеклозаводе, тоже находящимся в аварийном состоянии, не внушает оптимизма. Новых квартир жильцы ждут уже несколько десятков лет. Куда деваться погорельцам из дома по Гагарина, 94, никто так и не объяснил. Крутись, как можешь - девиз российской действительности, видимо, не изменится никогда.
Лев Хандажапов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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