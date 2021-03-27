Жители Бурятии отказываются прививать детей от туберкулеза

Медики прогнозируют рост смертности от опасного заболевания





Мы привычно относимся к существованию туберкулеза и, кажется, уже давно потеряли бдительность. Большинство из нас уверены, будто палочка Коха не столь опасна и грозит кому-то другому, только не нам. Как же дорого стоит человеку это заблуждение, когда он узнает о своем диагнозе. Чахотка, народное название туберкулеза, с незапамятных времен никуда не исчезла, она все так же рядом с нами. Коварность этой болезни хорошо знают врачи фтизиатры. Несмотря на опасность заражения, медики Противотуберкулезного диспансера Бурятии многие годы ведут незримую войну с этим тяжелым инфекционным заболеванием.

Ирина Тармаева знает все о палочке Коха. 37 лет назад она, тогда еще молодой врач фтизиатр, с энтузиазмом бросилась на борьбу с этой коварной болезнью – туберкулезом и удивлялась, когда ей и коллегам говорили, что скоро их труд не станет востребованным, врачи фтизиатры не будут нужны как специалисты, ведь с болезнью вот-вот покончат. Но жизнь внесла свои коррективы, когда на рубеже 90-х годов в стране, в том числе и в Бурятии, стала стремительно расти заболеваемость туберкулезом.- Это были тяжелые годы, - вспоминает Ирина Тармаева, врач фтизиатр высшей категории Противотуберкулезного диспансера РБ. – Безработица, падение материального благосостояния населения, социальные потрясения – все это способствовало распространению заболевания. Тогда, в начале 90-х годов, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила туберкулез как глобальную проблему в области здравоохранения. С этого момента усилия медиков и правительства по противодействию болезни увеличились, и это привело к значительным позитивным сдвигам. Уровень заболеваемости в России ежегодно падал на 7 - 10%, смертность - на 12 - 15%. Только за последние шесть лет заболеваемость в стране снизилась на 35%, а смертность - на 53%. Но, несмотря на достигнутую положительную динамику, по данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевает туберкулезом более 10 млн человек, из которых десятую часть составляют дети.По оценкам Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, ожидалось, что Россия уже в 2022 году выйдет из перечня стран с тяжелой эпидемической обстановкой по заболеваемости туберкулезом, но возникшая в мире пандемия COVID-19 сыграла негативную роль повсеместно. Практически везде, в том числе и у нас в стране, были прекращены программы профилактических осмотров на туберкулез и впервые в мировой практике приостановлены мероприятия, направленные на профилактику туберкулеза.По прогнозам ВОЗ, из-за того, что почти вся медицина с конца 2019 года была сфокусирована на коронавирусной инфекции, количество жертв туберкулеза может возрасти с сегодняшних 1,5 млн до 1,9 млн человек в год. В итоге все достигнутые с большим трудом успехи последних десяти лет по борьбе с этим заболеванием могут быть нивелированы. В Минздраве России сделали неутешительные прогнозы: по подсчетам специалистов, при снижении количества выявленных новых случаев на 50% смертность от туберкулеза вернется на уровень 2012 года.- Мы не хотим никого пугать, наша цель - чтобы люди были настороженны в отношении туберкулеза у себя и своих близких, - делится Ирина Тармаева. – Проблема в том, что заболевшие поздно к нам обращаются, иногда уже в тяжелом состоянии, со значительным поражением туберкулезом органов и систем организма. Почему поздно обращаются? Первые симптомы туберкулеза схожи с симптомами респираторных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ и др.): это слабость, недомогание, быстрая утомляемость, небольшой кашель. Люди находят этому оправдание, считают, что виной всему весна, авитаминоз, перегрузки на работе. Занимаются самолечением, приобретая в аптечной сети лекарства. Человек лечится, не обращаясь к врачам, а его состояние продолжает ухудшаться. Нарастает слабость, без видимой причины снижается вес, теряется аппетит, постоянно возникает повышение температуры тела до 37,5, сохраняется и в дальнейшем усиливается кашель, возникает одышка при физической нагрузке. Лишь тогда человек обращается за помощью к медикам, где ему устанавливают диагноз «активный туберкулез» и оказывают специализированную помощь. Поэтому следует помнить, что чем раньше будет выявлено заболевание туберкулезом, тем быстрее и эффективнее его можно вылечить.Возбудитель заболевания - микобактерия (палочка Коха, названная по имени ее открывателя доктора Роберта Коха) очень опасна. Она устойчива к внешней среде (спирто-, кислотоустойчива), десятки лет может существовать на одежде, книгах, в земле и плохо проветриваемых сырых помещениях. Передается от больного человека здоровому при чихании, кашле, использовании общими предметами быта.- Возбудителя болезни в спящем состоянии мы носим в своих лимфатических узлах. Если иммунитет хороший, человек полноценно питается, ведет активный образ жизни, не садится на диеты, то наша иммунная система не дает развиваться туберкулезу. Неблагоприятные факторы, в том числе психогенного характера, снижают иммунитет, палочка «просыпается» и начинает активно размножаться. Инфекционное заболевание может поражать любые органы, но у взрослых страдают преимущественно легкие, а у детей – внутригрудные лимфоузлы, - разъясняет врач.Прохождение флюорографического обследования органов грудной клетки является основным методом выявления малых форм туберкулеза. У 50 % заболевших туберкулезом людей болезнь может протекать бессимптомно и обнаружиться совершенно случайно – стать «флюорографической находкой».- Есть люди, избегающие лучевого метода обследования (ЦЛФГ), дескать, это вредно, - недоумевает Ирина Тармаева. - Но сейчас повсеместно работают современные цифровые флюорографы, они малодозны и не представляют угрозы для организма человека. Поэтому прохождение человеком один раз в год флюорообследования никоим образом не повлияет на состояние здоровья, но может вовремя выявить любую патологию органов грудной клетки, в том числе активный туберкулез. Нужно помнить, что при раннем и своевременном выявлении туберкулез излечим.Методом выявления туберкулеза у детей является проба Манту. Это не прививка, как считают многие, а всего лишь аллергологическая проба. Она не наносит вреда ребенку, не вызывает повышения температуры, а дает только местную реакцию и указывает на наличие или отсутствие микобактерии туберкулеза в организме ребенка. С 2012 года как дополнение к пробе Манту проводится более точная проба – Диаксинтест. Это проба уточняющая, она позволяет определить активность туберкулезной палочки в организме ребенка.- К сожалению, некоторые родители отказываются от постановки пробы Манту своему ребенку, - констатирует Ирина Тармаева. - Это необоснованно, неоправданно и больший риск. Страшно, когда из-за безграмотности родителей к нам на лечение поступает ребенок с распространенным легочным туберкулезом с деструкцией легочной ткани и бактериовыделением.Кроме того, с целью профилактики туберкулеза всем новорожденным детям в роддоме делается прививка - вводится вакцина БЦЖ. Через два месяца после вакцинации у малыша формируется иммунитет против этого страшного заболевания. Очень печально, что есть мамочки, кто отказывается в роддоме и от этой прививки. При отсутствии иммунной защиты организм ребенка не сможет самостоятельно справиться с туберкулезной инфекцией, что может привести к его гибели. Медики настоятельно рекомендуют взрослым задуматься о здоровье своих малышей, прежде чем отказываться от вакцинации против туберкулеза.Что говорить, взрослые и в отношении своего собственного здоровья бывают чрезвычайно безответственны. Они принципиально не проходят флюорографию, уверенные в ее опасности, и даже, узнав о туберкулезе, продолжают недооценивать опасность болезни и не спешат лечиться, тем самым подвергая риску заражения окружающих людей.- Наибольшую опасность представляют пациенты с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, потому что возбудитель болезни становится нечувствительным ко многим основным лекарственным препаратам, применяемым для лечения туберкулезной инфекции. Почему так происходит? Из-за того, что пациент нерегулярно принимает лекарственные препараты, не соблюдает режим лечения, предписанный врачом фтизиатром, часто и надолго прерывает курс лечения. В конечном итоге возбудитель - микобактерия туберкулеза - теряет чувствительность ко многим (иногда ко всем) лекарствам для лечения туберкулеза. Если таких больных станет много, то для следующего поколения туберкулез может превратиться в неизлечимую болезнь.Лечение от туберкулеза сложное и длительное. Для тех пациентов, у кого возбудитель туберкулеза чувствителен ко всем препаратам из арсенала фтизиатров, максимальный курс лечения составляет 12 месяцев. Пациенты с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза и широкой лекарственной устойчивостью требуют особого подхода, им предлагаются препараты иного порядка. Курс лечения для таких больных доходит до двух лет и требует больших материальных затрат противотуберкулезной службы на обеспечение препаратами и представляет тяжелое испытание для самого пациента.Россия входит в 30 стран с самым тяжелым бременем туберкулеза и является одной из трех стран, на которые приходится половина случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, поэтому в нашей стране излечивается только 55% пациентов, тогда как в Европе - 70%.Мало кто из медиков противотуберкулезной службы получает простые слова благодарности от пациентов по окончании лечения, но они относятся к этому философски. Пусть некоторые не понимают, каково это - каждый день спасать людей, видеть страдания больных, понимать, что человек обратился за помощью слишком поздно. Главное, смело и добросовестно делать свое непростое дело – помогать ближним. Берегите себя и помните, что наше здоровье зависит от нас самих.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: Противотуберкулезного диспансера Бурятии