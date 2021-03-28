В Бурятии инвалид не дождался обещанных протезов и купил их в кредит

Однако государство отказался полностью компенсировать его расходы



Как известно, Фонд соцстрахования обязан компенсировать людям с ограниченными возможностями расходы на приобретение протезов. И фонд компенсирует… Но как именно? Недавно в бурятских судах состоялась баталия, когда инвалид требовал возместить всю сумму, потраченную им на протезы. Но государство решило иначе.



Ожидание и реальность



Фонд социального страхования, по идее, должен самостоятельно обеспечивать людей с ограниченными возможностями средствами реабилитации. Но, судя по всему, процесс этот идет не всегда оперативно. Ведь герой этого текста Владимир Патрушев (имя и фамилия изменены) так и не дождался обещанных протезов.



Вместо этого он взял кредит и купил их самостоятельно. Надеясь, что Фонд, как того требует закон, компенсирует ему затраты. Но в итоге что-то пошло не так и ему пришлось обращаться в суд.



«Является инвалидом детства, ведет активный образ жизни, работает индивидуальным предпринимателем», - описывает нашего героя Советский районный суд Улан-Удэ в своем решении.



Как уже было сказано, не дождавшись помощи от Фонда соцстрахования, Владимир заключил договор на изготовление протезов с московской фирмой.



«Протез изготовлен с техническими характеристиками, модификацией и комплектующими... Стоимость технического средства реабилитации составила 814 266,66 рубля (две голени модульного типа по цене 407133,33 рубля за одну штуку)», - говорится в решении суда.



Когда он обратился в Фонд за компенсацией, выяснилось, что всей потраченной суммы не получит. В ведомстве ему предложили 237 тыс. рублей компенсации. И сослались на некие нормативы, прописанные в правовых документах, принятых на федеральном уровне.



Конечно, такой расклад Владимира не устроил, и он обратился в суд с намерением заставить Фонд полностью компенсировать его затраты.



«Техническое средство реабилитации по техническому описанию, модификации и комплектующим, из которых исходил Фонд при принятии решения о компенсации, отличается от самостоятельно приобретенного истцом из-за модификации и материалов, из каких изготовлены комплектующие протеза истца исходя из принципа удобства его эксплуатации и более подходящее истцу при его образе жизни», - приводит суд его доводы.



Владимир настаивал, что протезы, взятые Фондом за основу при расчете компенсации, совершенно другие и не подходят ему.



«В случае приобретения истцом (Владимиром. – Прим. ред.) протеза по указанной ответчиком (Фондом соцстрахования. – Прим. ред.) цене в такой модификации истец не сможет в нем передвигаться и пройти необходимую реабилитацию».



Он указывал на разъяснения Минтруда России, где говорится, что при определении размера компенсации Фонд должен учитывать «функциональные и технические параметры самостоятельно приобретенных инвалидами технических средств реабилитации». А этого, по его мнению, сделано не было.



«Учет индивидуальных особенностей и характеристик технического средства реабилитации необходим для достижения целей данных средств реабилитации, для обеспечения инвалидам условий для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества», - полагал Владимир.



В итоге он потребовал у Фонда выплатить ему еще 576 с лишним тысяч рублей – именно такую сумму он, по его мнению, недополучил от государства.



Развели руками



Представители Фонда соцстрахования в суде, конечно же, требования не признали. Во-первых, пытались оспорить довод Владимира о том, что не обеспечили его средствами реабилитации, как того требует закон.



«Истец обратился с заявлением на проведение медико-технической экспертизы в отношении протеза голени, однако до принятия решения отделением о замене ранее выданного протеза истец заключил договор с ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие. Улан-Удэнский филиал» на выполнение работ по изготовлению технического средства реабилитации – протеза голени модульного. Соответственно, довод истца о том, что договор на выполнение работ по изготовлению протеза заключен в связи с его необеспечением отделением, несостоятелен», - приводится в решении суда позиция Фонда.



Как же ведомство рассчитало размер компенсации за протезы? Конечно, самодеятельностью бурятские чиновники не занимались, весь порядок расчетов принят на федеральном уровне федеральными же чиновниками. И отступать от него местные не имеют права.



В этом порядке говорится следующее: специалисты Фонда должны сопоставить купленное инвалидом средство реабилитации (в нашем случае – протезы) с «классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду».



После этого, когда подходящая строка найдена, специалисты смотрят на стоимость прописанного в федеральном документе и на основании этого рассчитывают размер компенсации.



Так и было сделано специалистами Фонда соцстрахования. И никакие доводы о том, что прописанные в федеральном перечне протезы яйца выеденного не стоят, юридически суд принять не может.



«Приобретение (Владимиром) дорогостоящего технического средства реабилитации и, по его мнению, более подходящего для него, с учетом качества и характера его образа жизни, права на возмещение полной его стоимости не порождает. Правовые основания для компенсации расходов за самостоятельное приобретение истцом технического средства реабилитации в размере большем, чем это было произведено, отсутствуют. В индивидуальной программе реабилитации истца данные о нуждаемости его в протезе с какими-либо дополнительными функциями или особенностями не содержатся», - пришел к выводу суд. И решил: в иске отказать.



Выбрали самый дешевый



Но районный суд не последняя инстанция. Поэтому Владимир пошел обжаловать это решение в Верховный суд республики. Там он заявил, что вынесенное решение нарушает его права как инвалида.



Кроме того, подверг сомнению отождествление купленных им протезов с теми, что указаны в федеральном документе. Ведь там целый список протезов со схожими характеристиками, но разными ценами.



«Истцу непонятно, почему из множества протезов, указанных в госконтракте, ответчик выбрал именно тот, который является самым дешевым. По мнению апеллянта, законодательство РФ не предусматривает ограничение размера компенсации, выплачиваемой инвалиду, самой минимальной ценой на протез того же вида», - описывает суть жалобы Владимира Верховный суд.



По мнению апеллянта, суд первой инстанции должен был сопоставить технические характеристики протезов, а не ограничиваться только указанием вида и наименования протеза. Ведь конкретные характеристики технического средства реабилитации, необходимого инвалиду, определяются именно протезно-ортопедическим предприятием непосредственно при протезировании».



Впрочем «верхушка» не нашла оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставила его в силе, отказав Владимиру в компенсации.



Логику местных чиновников понять можно: им выделяется ограниченный объем средств, которые нужно «размазать» на большое количество людей с ограниченными возможностями. Кроме того, нужно жестко следовать правилам и порядку, принятым на федеральном уровне.



Однако сложнее понять логику федеральных чиновников, выстроивших систему, при которой рассчитывать на качественные протезы могут не все, а те, кто все же решился на их приобретение и получает минимальную компенсацию.



На всех уровнях власти в стране с завидной регулярностью звучит мысль о том, что государство у нас социальное. Однако когда доходит до дела, оказывается, что социальность не всегда в приоритете. И гораздо важнее потратить деньги, например, на содержание чиновников или строительство новой ракеты, которая угрожает некоему невидимому врагу.



Станислав Сергеев, «Номер один»