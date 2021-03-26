В Бурятии «Байкальскую рыбалку» освятили священник и ламы

Фестиваль стартовал сегодня в поселке Турка
Сегодня в Бурятии стартовала «Байкальская рыбалка». Как сообщают организаторы в социальных сетях, в честь открытия фестиваля ламы провели обряд Лусуд – «Подношение хозяевам воды». Кроме того, место рыбалки освятил священник православной епархии.
Команды участников уже проходят регистрацию, на берегу Байкала начался праздничный концерт. Кроме того, на место уже прибыл один из главных гостей мероприятия – актер Дмитрий Дюжев.
Как ранее сообщал «Номер один», участников рыбалки допускают к соревнованиям только при наличии справок о перенесенном COVID-19, наличии результатов лабораторного теста об отсутствии коронавируса или завершенной вакцинации. Однако от зрителей и гостей фестиваля таких справок не требуется, поэтому их безопасность будут обеспечивать мобильные группы. Они будут контролировать соблюдение масочного режима.
фото: inst @baikalfishing
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?