Собачий хвост виляет «Единой Россией»

Раскол в партии власти по «собачьему» вопросу стал явным





Два примечательных события, касающихся проблемы бродячих собак, произошли на минувшей неделе в Госдуме. В прошлый понедельник депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме Галина Данчикова, Надежда Максимова и Марина Беспалова внесли в нижнюю палату законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать число бездомных животных, находящихся в приютах. В документе уточняется, что процедура регулирования численности животных без владельцев «производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Напомним, авторы законопроекта аргументировали инициативу тем, что так называемый метод ОСВВ – отлов – стерилизация – вакцинация - выпуск - сам по себе признан неэффективным во многих странах мира и выпущенные на улицу после стерилизации и вакцинации животные продолжают представлять опасность для общества.Однако буквально через пару дней эта же группа депутатов «Единой России» отозвала этот законопроект, после того как секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал инициативу группы депутатов живодерской и осудил подобные методы обращения с животными. Он отметил, что решение об отзыве принято после консультаций с руководством думской фракции партии и поблагодарил за активную позицию всех высказавшихся против инициативы. «Активная позиция» заключалась в том, что трех женщин-«единороссов» подвергли публичной порке видные однопартийцы и зоозащитники.А в конце недели стало известно, что в Улан-Удэ уже начали выпускать в родную среду обитания (читай – на улицы города) ранее отловленных собак.«Первую партию – 14 особей, которых отловили и стерилизовали, обязаны, согласно закону о гуманном отношении к животным, выпустить в среду обитания. Мы это отрабатываем с приютом «Возрождение». «Байкалагроветторг» оказывает им помощь по строительству вольеров, чтобы хотя бы крупных особей помещать в вольеры, а не выпускать на улицы», - сообщил первый заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному комплексу Александр Тюрюханов.Напомним, в Улан-Удэ с 1 марта к отлову безнадзорных животных приступила компания «Байкалагроветторг». Как информировала пресс-служба мэрии города, всего с 1 марта сотрудники отлова обработали 350 заявок от граждан. Отловлено 261 животное. И, как становится понятным, большинство из них скоро вернут в наши дворы. Конечно, стерилизованных, чипированных, но не ставших от этого домашними псов. Можно смело предполагать, что рано или поздно они снова собьются в стаи и будут жить по их законам, защищая свои территории как от бродячих сородичей из других стай, так и от людей. Иными словами, ужасные инциденты, связанные с нападениями в Улан-Удэ бродячих собак на людей, грозят повториться.Надежда на собачьи приюты, которые должны создавать не только общественники, но и муниципалитеты, честно говоря, призрачна. В городе работают четыре частных приюта. Как показывает практика, создавшие их зоозащитники почти сразу начинают просить помощи у властей. А власти пока плохо представляют, сколько может стоить «приютский» вариант решения проблемы бродячих собак. Пока есть один ответ – много.В Улан-Удэ, по оценкам комитета городского хозяйства, насчитывается около 20 тыс. бездомных псов.Правительством России уже утверждены Правила содержания животных в приютах, разработанные Минприроды. Согласно установленным нормам, приюты должны располагать: вольерами для содержания собак; площадкой для выгула; блоком изолятора; блоком карантина; ветеринарным блоком; санитарным блоком и еще много чем. Вольер для каждой собаки должен включать минимально два квадратных метра пространства для движения (открытый вольер) и один квадратный метр крытого вольера (будки), защищающего животное от холода, осадков, жары и других погодных явлений. Температура воздуха в крытом вольере должна быть не ниже плюс семи градусов. Площадки для выгула собак должны иметь размер из расчета восемь квадратных метров площади на одну собаку. Если в приюте более 150 животных, то рекомендуется создание собственной ветеринарной службы, при меньшем количестве животных допускается заключение договора на ветеринарное обслуживание со сторонней ветеринарной организацией.Чем не собачьи «пять звезд»? Но вполне очевидно, что бюджет города эту задачу в ближайшем будущем просто не потянет даже при условии помощи со стороны республиканского бюджета. А вот Москва – запросто. Столица России стала первым городом в стране, где начали строить приюты для животных за счет бюджета. Эта работа ведется с 2007 года. Благодаря программе количество безнадзорных животных на улицах города снизилось в десять раз. Именно это становится главным аргументом сторонников отказа от усыпления бездомных псов в пользу создания приютов.«Мы настроены добиться того, чтобы регионы исполняли закон… Вообще, я считаю, что в каждом случае нападения бездомного животного Генпрокуратура должна инициировать проверку в отношении муниципального чиновника, в полномочиях которого регулирование численности безнадзорных животных», - заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.Он раскритиковал предложение мэрии Улан-Удэ о приостановке действий отдельных пунктов федерального закона в части, связанной с режимом «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск».«Какие еще законы нужно приостановить в Бурятии? Может быть, действие Конституции там тоже нужно приостановить?» – спрашивал Владимир Бурматов, грозя мэрии Улан-Удэ все той же Генпрокуратурой.Впрочем, среди «единороссов» в Госдуме не было и нет единства по этой проблеме. Кроме трех авторов отозванного законопроекта с реальной оценкой серьезности вопроса о бродячих собаках для людей взвешенную позицию занял Николай Валуев, депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.«Регионы же просят, хотя бы частично, разрешить им такой безвозвратный отлов. Закон же им пока это запрещает, предполагая, что собака должна быть помещена в приют или отправлена на улицу после вакцинации и стерилизации. Но приютов катастрофически не хватает: где-то их один - два, а в некоторых регионах нет и вовсе.При этом сегодня складывается странная ситуация, когда возникает приоритет жизни бродячей собаки перед теми же дикими животными. Если дикие животные, например волки, нападут на человека, задерут скот, их отловят и уничтожат. И ни у кого не возникает вопросов. В случае же с одичавшими собаками ситуация иная», - говорил легендарный спортсмен в интервью «АиФ».Глава Бурятии Алексей Цыденов также поддерживал пересмотр законодательства о гуманном отношении к животным в связи с особенностями региона.«Можно говорить про ответственность или безответственность владельцев. Это тоже, безусловно, фактор, но это то, с чем мы живем, и собак будет много. Строить пансионаты для пожизненного содержания собак, когда у нас стоят вопросы поддержки детей-сирот, многодетных семей, это уже другие приоритеты. Поэтому мы выйдем с законодательной инициативой. Понимаем, что к животным нужно гуманно относиться. Но когда выбор стоит между гуманным обращением с животными и безопасностью людей, все-таки в приоритете – безопасность людей», - отметил Алексей Цыденов, обозначив самую суть раскола, случившегося в Госдуме.И, надо сказать, на фоне начинающейся кампании выборов депутатов Госдумы именно вопрос о бродячих собаках грозит стать тем самым оселком, которым избиратели могут проверять как партии, так и одномандатников на предмет любви к людям и желании защищать интересы регионов. В самом деле, кто вникает в партийные программы? Разве что политологи. Эти программы, как и так называемые программы одномандатников, однотипны: «Мы за все хорошее, против всей фигни!».А тут все, как на ладони, словно в фильме «Чапаев». Вы за какой гуманизм - по отношению к собакам или по отношению к людям? И ответ вопросом «А Путин за какой?» уже не прокатит. Это у Василия Ивановича хватило смекалки Фурманова обхитрить с третьим Интернационалом.Можно поинтересоваться и другим. Почему ни региональные, ни муниципальные власти не вправе устанавливать правила обращения с бездомными животными сами, без оглядки на Москву? И не нужно никому морочить голову «принципами федерализма», нормами обновленной Конституции. А просто: «Это нормально или нет, учитывая, что ситуация в регионах отличается от ситуации в Первопрестольной?». Да или нет?Иными словами, бродячие псы вполне могут поставить партию власти в крайне неудобное положение при содействии пиарщиков оппозиционных сил. Ведь сейчас получается, что собачий хвост виляет «Единой Россией», которая, видимо, очень дорожит голосами зоозащитников и рассчитывает выглядеть респектабельной в глазах Европейского союза. Много ли голосов у первых? Бог ведает, но явно не большинство. А с Европой и так все ясно.Думай, Чапай, думай!Алексей Субботин, «Номер один»Фото: russianstock.ru