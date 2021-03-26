Бурятия получила лесопатрульный комплекс для ООПТ

Всемирный фонд дикой природы передал спецмашину организации «Добровольческий корпус Байкала»











Всемирный фонд дикой природы (WWF) передал организации «Добровольческий корпус Байкала» специальный лесопатрульный комплекс для предотвращения и тушения пожаров - автомобиль на базе УАЗ «Профи», укомплектованный пожарным оборудованием, сообщили в минприроды Бурятии.



В рамках заключенного соглашения стороны договорились сотрудничать в области охраны окружающей среды, объектов растительного и животного мира и среды их обитания, соблюдения режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, обеспечения экологической безопасности на территории республики, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экология».



Теперь у инспекторов «Добровольческого корпуса Байкала» появится возможность усилить охрану особо охраняемых природных территорий (ООПТ), предотвращать возгорания, не жидая прибытия лесных пожарных. Это четвертый комплекс, подаренный WWF. Первых три уже успешно используются инспекторами и общественниками в Алтайском крае, Республике Алтай и Хакасии.



«Общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в Бурятии – более 700 тысяч гектаров, что составляет около 7% от общей площади республики. Лес – это дом для диких животных и растений, но ежегодно от пожаров гибнут огромные зеленые территории. В 2020 году в Бурятии обстановка с лесными пожарами была не такая плохая, как в соседнем Забайкальском крае, но тем не менее, было зарегистрировано более 250 лесных пожаров и выгорело почти 90 тысяч гектаров. Благодаря проекту WWF «Люди – природе» организация по содействию и проведению аварийно-спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала» получит возможность предотвращать появление новых пожаров, усилить их профилактику, и, в целом, повысить контроль природоохранного законодательства на особо охраняемых природных территориях», - комментирует министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.



Фото: lessnab.com

