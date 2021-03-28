В Бурятии реформа зарплат школьных учителей оказалась недоделанной

Педагоги не понимают, когда им начнут платить по-новому

Громогласно объявленная реформа зарплат школьных учителей проходит как-то невнятно. За январь-2021 бурятские учителя получили зарплату по прежней тарификации. За февраль тоже. Педагоги не понимают, с какого месяца им наконец станут выдавать заработную плату по-новому.

Разговор с Минобразования республики по поводу новой тарификации чем-то напомнил анекдот.«- Скажите, который час? - Да, сегодня хорошая погода».«Номер один», в частности, сообщил образовательному ведомству, что в учительской среде выражают недоумение тем, что по новой тарификации им обещают выдать зарплату только в будущем. А за январь-февраль-2021 выдали по старой тарификации.Ожидалось, что декабрь-2020 и январь-2021 станут для учителей этакой волнующей границей, чертой между тем, что было раньше, и дивным миром под названием «новая тарификация». Вот только с приходом этого дивного мира, что называется, не очень срастается.Почему так поступают с учителями, ведь обещали, что изменения начнутся с 1 января? Возможно, в системе образования не хватило денег, чтобы выплатить зарплату за январь-2021 по новой тарификации, поинтересовалось наше издание в Минобразования республики.В ответ ведомство сообщило, что положения Постановления Правительства Бурятии от 9 ноября 2020 года №672 (оно установило новую градацию нормативов финансирования школ, методику их расчета. – Прим. ред.) действуют с 1 января 2021 года.Фонды оплаты труда учителей определены в соответствии с утвержденными нормативами и доведены в полном объеме до муниципальных образований, отметили в министерстве.Получается, что с зарплатными фондами проблем не было. Тогда почему зарплаты выдают по старой тарификации? Этого ведомство так и не прояснило. Хотя, думаем, могло бы откровенно рассказать СМИ, а значит, и всем жителям республики о том, что именно происходит.Уж кто-кто, а Минобразования республики, не сомневаемся, отлично осведомлено о реальном положении с вводом новой тарификации. Но и муниципалитетам тоже все хорошо известно. Так, хоть какие-то разъяснения по данному вопросу нам предоставили в городе Северобайкальске.- Заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в январе 2021 года выплачена в соответствии с утвержденным постановлением от 18.09.2007 года №289 «О системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия» (с изменениями) и утвержденными тарификациями по состоянию на 01.09.2020 года (в сентябре начался текущий учебный год. - Прим. ред.), - рассказывает «Номер один» глава города Северобайкальска Олег Котов.Градоначальник, кстати говоря, недавно выступил на YouTube-канале «Айроннет-ИНФО». В программе, посвященной новостям города Северобайкальска, он рассказал зрителям, что из себя представляют зарплатные фонды школ. Насколько они выросли на реформенном переходе из 2020 года в 2021-й.- Было некоторое непонимание и среди нашего педагогического коллектива, и среди жителей, - признал глава города и привел цифры по фондам оплаты труда.На 31 декабря 2020 года в школе №1 он равнялся 1,725 млн рублей. С 1 января стал 1,855 млн рублей.В школе №3 был 1,186 млн рублей, стал 1,208 млн. А в школе №11 фонд составлял 3,236 млн рублей и с января-2021 стал 3,557 млн.Лицей №6 получил рост с 1,686 млн рублей до 1,797 млн и т. д.- Итого, фонд у нас составлял 10,763 млн рублей. С 1 января 2021 года - 11,419 млн рублей. Фонд оплаты труда увеличился на 700 тыс. рублей, - сообщил Олег Котов.Также он отметил, что средняя заработная плата педагогов за 2020 год составила 51507 рублей, а за январь-февраль 2021 года - 57463 рубля. Это цифры до вычета налогов. - Сумма «на руки» будем немного меньше, - пояснил «северный» градоначальник.Вот такие масштабы увеличения учительских зарплатных фондов по конкретному муниципалитету в республике. Разве это можно назвать коренным улучшением материального обеспечения школьных педагогов? При такой инфляции, как в Бурятии, думается, что нет.С подобными темпами роста в учительской среде республики еще долго-долго будут работать не на одну ставку, а на полторы-две. Что масса педагогов и делают уже много лет.Но вернемся к тарификации. Деньги муниципалитетам отправить-то отправили. Однако обновленного нормативно-правового документа, на основании чего на местах могли бы изменить тарификацию, сделать новое штатное расписание, нет.Соответственно, сейчас все ждут, пока правительство Бурятии «созреет» и выпустит этот новый документ.Он известен под рабочим названием как постановление «О системе оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс в общеобразовательных организациях в Республике Бурятия». Это можно назвать методикой того, как распределять зарплатные фонды.Подготовка чиновниками документа, перед тем как положить его на стол главе Бурятии для подписания, проходит, дипломатично выражаясь, не очень быстро.Новинка должна заменить собой ныне используемое в школах постановление от 2007 года «О системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия».Как заверил наше издание Олег Котов, после подписания нового постановления будет утверждена новая тарификация согласно изменениям и «доведена до руководителей общеобразовательных учреждений для дальнейшего ознакомления и выплаты заработной платы учителям».Что за такая странная «новогодняя реформа», при которой прошли два месяца нового, 2021 года, а школы живут со старой тарификацией, старым штатным расписанием?По муниципалитетам республики ходят слухи, что проект постановления был направлен в Минфин Бурятии, а там нужный человек очень невовремя будто бы ушел на больничный.Не имея права самостоятельно оперировать с тарификацией, что-то менять, на местах оказались в интересном положении. Зарплатный фонд поступил в немного увеличенном (реформированном) размере, а методика распределения осталась прежней.Куда девать разницу, «излишки» поступивших средств? Пришлось направить в стимулирующую часть, чтобы их разделили между всеми учителями. В муниципалитетах сделали это на свой страх и риск, исходя из того, что было установлено в «сыром», не до конца согласованном в разных структурах проекте постановления.Думаем, что сегодня во всех муниципалитетах республики, от берега Байкала до границы с Забайкальским краем, чиновники сидят и трепетно надеются, что на завершающей стадии согласования проекта правительственного постановления ни Минфин, ни кто-то другой не будут вносить серьезные коррективы. В таком случае сделанные ими финансовые шаги совпадут с тем, что официально установит постановление.- Если Минфином изменений внесено не будет, то тогда мы все правильно сделали, отдали верную сумму. А если начнут вносить изменения, тогда нам нужно будет серьезно поработать, скажем так, - описал всю напряженность ожидания пожелавший остаться анонимным источник в одном из муниципалитетов.Отсутствие зарплат по новой тарификации не является виной директоров школ. Такое положение сложилось из-за структур гораздо выше.На педсоветы в кое-какие школы республики даже приглашают представителей управлений образования, чтобы те выступили на тему перспектив ввода новой тарификации.- Мы надеемся, что до конца марта документ будет подписан, - отметил наш анонимный источник.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»