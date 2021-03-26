Даши Намдаков стал лауреатом премии минобороны РФ

Военное ведомство отметило его работу над памятником Матерям победителей на территории Главного храма Вооруженных сил



Бурятский скульптор Даши Намдаков стал лауреатом премии министерства обороны в области культуры и искусства. Он получил награду в номинации «Изобразительное искусство» за создание памятника Матерям победителей Главного храма Вооруженных сил, сообщает



Вручение премий прошло на главной сцене Центрального театра Российской армии в Москве. Первые из наград - за вклад в развитие культуры - вручил лично министр Сергей Шoйгу. Ее получили актер Сергей Безруков и музыкант Юрий Башмет. Среди других победителей - Игорь Бутман, Лариса Голубкина, Александр Олешко (его отметили, как ведущего программы «Морской бой» на телеканале «Звезда»). Стал лауреатом и художник Игорь Нестеренко – он расписывал Главный храм Вооруженных сил.



В прошлом году из-за пандемии церемония не состоялась. Поэтому в этот раз собрали победителей за 2019 и 2020 годы. Лауреатами стали около 40 человек.



Премия в области армейской культуры учреждена по решению министра обороны Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству замминистра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.



Фото: facebook.com/mod.mil.rus Бурятский скульптор Даши Намдаков стал лауреатом премии министерства обороны в области культуры и искусства. Он получил награду в номинации «Изобразительное искусство» за создание памятника Матерям победителей Главного храма Вооруженных сил, сообщает телеканал «Звезда» Вручение премий прошло на главной сцене Центрального театра Российской армии в Москве. Первые из наград - за вклад в развитие культуры - вручил лично министр Сергей Шoйгу. Ее получили актер Сергей Безруков и музыкант Юрий Башмет. Среди других победителей - Игорь Бутман, Лариса Голубкина, Александр Олешко (его отметили, как ведущего программы «Морской бой» на телеканале «Звезда»). Стал лауреатом и художник Игорь Нестеренко – он расписывал Главный храм Вооруженных сил.В прошлом году из-за пандемии церемония не состоялась. Поэтому в этот раз собрали победителей за 2019 и 2020 годы. Лауреатами стали около 40 человек.Премия в области армейской культуры учреждена по решению министра обороны Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству замминистра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.Фото: facebook.com/mod.mil.rus