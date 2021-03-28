Бизнесмен из Швейцарии выбрал своей второй родиной Тулунжу

Европеец пришел к выводу, что лучшего места он не найдет





Лукас Акерманн уже три года проживает в Бурятии. Объехав полмира, путешественник пришел к выводу, что лучшего места, чем наша республика, он не найдет. Сейчас швейцарец побывал почти во все уголках озерной и степной и знает республику, пожалуй, даже лучше, чем многие коренные жители.

- У меня было большое путешествие - объехал полмира. Но в Бурятии мне больше всего понравилось. Здесь различные религии, культура, традиции, люди разных национальностей, и все в мире и согласии. Еще мне кажется, что в Бурятии люди более открытые, дружелюбные, чем в Швейцарии. В Бурятии есть все – леса, острова, горы и степи, реки, озера. Словом, это уникальное место. И здесь легко построить дом, жить на своей земле. Я сейчас живу своей мечтой, воплощенной в жизнь, - признается швейцарец.





Объехав с немецким путеводителем всю республику, у Лукаса появилась идея показать Бурятию и другим туристам. Он решил развивать в Бурятии экотуризм, стал водителем и личным гидом для приезжих гостей. Для этих целей у швейцарца есть свой дом на колесах с горячей водой, душем, спальными местами и кухней. Словом, даже «некоторые особенности национального туризма» в виде сомнительного уровня сервиса в сельских районах бизнесмену не помеха.





- Во время пандемии я не мог принимать туристов. Тогда начал думать, что людям всегда надо, например, кушать. Поэтому мы с другом решили, что попробуем делать хорошие натуральные мясные продукты: бекон, ветчину, колбасу, хамон. Пока поросята еще маленькие, надо еще несколько месяцев подождать. Готовим все документы, лицензии, чтобы работать по всем правилам.





- Жители Бурятии очень приятные в общении, всегда готовы помочь. Мне это очень по душе. Но есть и то, что не нравится: это когда люди «забывают» об обещаниях или откладывают дела все время на потом. Я живу по принципу: сказал – сделал.





В свободное время Лукас любит смотреть российское кино. И язык так лучше учить, и интересно самому. Особенно ему понравился фильм «Кин-дза-дза». Самым веселым и смешным считает «Особенности национальной охоты». С удовольствием смотрит и советские мультики, например, про Винни-Пуха.



