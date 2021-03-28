Бизнесмен из Швейцарии выбрал своей второй родиной Тулунжу

Европеец пришел к выводу, что лучшего места он не найдет
Лукас Акерманн уже три года проживает в Бурятии. Объехав полмира, путешественник пришел к выводу, что лучшего места, чем наша республика, он не найдет. Сейчас швейцарец побывал почти во все уголках озерной и степной и знает республику, пожалуй, даже лучше, чем многие коренные жители.
Туризм и пандемия
У себя на родине Лукас Акерманн жил в красивом городе Люцерн, был руководителем компании, занимающейся ремонтом машин. К слову, его зарплата составляла 6 тыс. долларов. Хотя, по меркам швейцарцев, как уверяет Лукас, это не так много – слишком дорогая жизнь в стране.
В 50 лет Лукас вдруг решился кардинально изменить свою жизнь.
- У меня было большое путешествие - объехал полмира. Но в Бурятии мне больше всего понравилось. Здесь различные религии, культура, традиции, люди разных национальностей, и все в мире и согласии. Еще мне кажется, что в Бурятии люди более открытые, дружелюбные, чем в Швейцарии. В Бурятии есть все – леса, острова, горы и степи, реки, озера. Словом, это уникальное место. И здесь легко построить дом, жить на своей земле. Я сейчас живу своей мечтой, воплощенной в жизнь, - признается швейцарец.
Обосноваться иностранец решил в микрорайоне Нижняя Тулунжа, а не в самом Улан-Удэ. Здесь и воздух чище, и от города не так далеко, да и своим хозяйством можно заниматься. Лукас Акерманн уже построил двухэтажный благоустроенный дом, баню и теплицу. В его дворе даже есть юрта, в ней любит с гостями отдыхать во время летней жары или когда дуют осенние ветры. Спустя три года проживания в Бурятии он по сей день уверен, что сделал верный выбор.
Объехав с немецким путеводителем всю республику, у Лукаса появилась идея показать Бурятию и другим туристам. Он решил развивать в Бурятии экотуризм, стал водителем и личным гидом для приезжих гостей. Для этих целей у швейцарца есть свой дом на колесах с горячей водой, душем, спальными местами и кухней. Словом, даже «некоторые особенности национального туризма» в виде сомнительного уровня сервиса в сельских районах бизнесмену не помеха.
- У меня есть свой сайт (www.pajechali-reisen.ch), я сотрудничаю с несколькими турагентствами в Швейцарии. Тур длится две недели. Мы каждый день ездим часа два - три, а потом все остальное время отдыхаем. Смотрим на природу, наслаждаемся местом. Иногда вообще не ездим никуда. Просто сидим. Потому что у туристов, к примеру, из Швейцарии, каждый день много стресса, разных дел. Поэтому им надо отдыхать хорошо и спокойно, - рассказывает Лукас.
Не просто свиньи
Однако не все оказалось так радужно, как хотелось бы. Как только бизнес начал налаживаться, грянула пандемия. Пришлось срочно думать, как еще можно заработать денег. Так, в жизни Лукаса появились… поросята.
- Во время пандемии я не мог принимать туристов. Тогда начал думать, что людям всегда надо, например, кушать. Поэтому мы с другом решили, что попробуем делать хорошие натуральные мясные продукты: бекон, ветчину, колбасу, хамон. Пока поросята еще маленькие, надо еще несколько месяцев подождать. Готовим все документы, лицензии, чтобы работать по всем правилам.
Новые питомцы швейцарцу очень приглянулись. Десять поросят самых разных пород и размеров теперь живут по соседству с Лукасом, в ограде его дома. Некоторым из них он даже дал клички. Имена есть как немецкие, так и русские. Есть и любимица – розовая свинка Гельвеция. Как оказалось, с поросятами можно даже поиграть – они радостно бегают за хозяином, как послушные собачки.
- Они меня узнают, радуются моему приходу. Поросята очень умные животные, даже умнее собак. Гельвеция мне особенно нравится, самая ласковая, любит, когда ее гладят, - улыбается хозяин личного подворья. – Честно говоря, уже не представляю, как их потом забивать, это будет сложно.
К местным порядкам, разнице менталитетов иностранец постепенно привыкает.
- Жители Бурятии очень приятные в общении, всегда готовы помочь. Мне это очень по душе. Но есть и то, что не нравится: это когда люди «забывают» об обещаниях или откладывают дела все время на потом. Я живу по принципу: сказал – сделал.
Иностранцу полюбилась местная кухня: буузы, боовы, бухлер. По словам Лукаса, продукты в Бурятии в основном те же самые, что и на его родине, единственное, чего ему очень не хватает, это швейцарского сыра.
Есть и то, с чем Лукас пока никак не может свыкнуться.
- В Бурятии в большинстве люди живут бедно. Жители зарабатывают мало, но при этом здесь почему-то самые высокие цены, наверное, по всей России. Цены на бензин, хлеб, дрова - это ужас. Электроэнергия тоже дорогая. Дрова – вообще отдельная проблема для меня. Сейчас буду считать и думать, что делать. Возможно, придется установить электрокотел, если в следующем году цены на дрова еще повысят. А еще слишком часто отключают свет! Холодильник перестает работать, а еще ведь надо как-то стирать, готовить… В Швейцарии вообще такого нет. Свет не отключают ни на минуту!
С «буханкой» не соскучишься
На вопрос, не скучно ли, не одиноко ли вдали от родины и всех близких, иностранец, не задумываясь, уверенно отвечает: «Нет, никогда». Тем более что сейчас он обзавелся новыми друзьями.
- Некогда скучать, в своем доме всегда есть работа. А еще у меня есть русская машина «УАЗ»-«буханка». Кстати, она относительно новая – 2017 года, но… (разводит руками). Когда есть русская машина – это всегда ремонт, - смеется Лукас.
В свободное время Лукас любит смотреть российское кино. И язык так лучше учить, и интересно самому. Особенно ему понравился фильм «Кин-дза-дза». Самым веселым и смешным считает «Особенности национальной охоты». С удовольствием смотрит и советские мультики, например, про Винни-Пуха.
- Русский еще не очень хорошо знаю, но мне пока хватает. Для меня это важно – если я живу в другой стране, то надо говорить на языке жителей этой страны. Если я во Франции был, то говорил там по-французски, если в США – то по-английски. Знаю английский, немецкий, французский и немного русский язык. Кто знает, может, выучив русский, я возьмусь и за бурятский, - улыбается швейцарец.
Василиса Шишкина, «Номер один»
Фото: «Номер один», из личного архива Л. Акерманна
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