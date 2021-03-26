В Бурятии в суд ушло дело по незаконному обороту нефрита

Житель республики насобирал за семь лет около 1,3 тонны окатышей ценного камня и хотел продать их в КНР





В прокуратуре Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя республики. Он обвиняется в «незаконном обороте нефрита в крупном размере», сообщили в надзорном органе.



По версии следствия, мужчина с мая 2012 года по ноябрь 2019 года без разрешительных документов на добычу полезных ископаемых собирал с поверхности земли и со дна водоемов в Баунтовском эвенкийском районе республики камни нефрита-сырца. Масса добытого составила около 1,3 тонны, стоимость – более 5,7 миллиона рублей. Нефрит обвиняемый перевез в гараж, где незаконно хранил с целью дальнейшей продажи. Далее злоумышленник предложил приобрести камни нефрита гражданину иностранного государства.



Его преступные действия пресечены в октябре 2020 года во время демонстрации нефрита покупателю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Бурятии.

Наиболее строгая санкция за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу.



Как сообщал «Номер один», в 2020 году Бурятской таможней выявлено три факта незаконного перемещения нефрита, по результатам которых возбуждено три дела об административных правонарушениях. В прошлом году было 19 дел. Вес изъятого нефрита, ставшего предметом правонарушения, составил около 8 тонн. Стоимость изъятого товара - 724,4 тысячи рублей.





В Бурятии сосредоточено свыше 90 процентов балансовых запасов сортового нефрита России, включая самый ценный - белый. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно в Бурятии добывается более 270 тонн этого камня. В Китае и странах Юго-Восточной Азии нефрит называют «зеленым золотом» и «священным камнем». Его цена в Китае может составлять до тысячи долларов за килограмм в зависимости от качества. Из России нефрит можно вывозить только по лицензии, но криминализация отрасли сохраняется.

Фото: egov-buryatia.ru

