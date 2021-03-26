В Бурятии росгвардейцев наградили за спасение инвалида на пожаре

Награда нашла героев спустя полтора года





В Бурятии на торжественном собрании, посвященном 5-летию Росгвардии, двух росгвардейцев наградили медалями «За содружество во имя спасения». Награды вручил заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Шангин.

- По праву называю вас коллегами, поскольку наше тесное взаимодействие организовано на протяжении десятилетий. Мы вместе в первых рядах реагируем на рубеже защиты населения и территорий, - отметил Евгений Шангин.





В сентябре 2019 года в поселке Онохой сотрудники группы задержания отделения вневедомственной охраны по Заиграевскому району Виктор Кобылкин и Эдуард Халудоров спасли из горящей квартиры обездвиженного мужчину, инвалида 1-й группы, который не мог покинуть задымленное помещение. На улице правоохранители оказали пострадавшему первую помощь и передали его медикам.





- На маршруте патрулирования увидели дым из окна и скопление людей. Мы подъехали и услышали, как кто-то зовет на помощь. Сразу забежали в квартиру, ничего не было видно. Мужчину вынесли на ощупь, чуть ли не ползком. На улице оказали ему доврачебную помощь. Думали о том, чтобы спасти человека, - рассказал Виктор Кобылкин.Фото: Росгвардия Бурятии