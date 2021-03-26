У жителя Улан-Удэ приставы по ошибке арестовали 42 миллиона рублей

Гражданина перепутали с однофамильцем, подозреваемым в финансировании терроризма







К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой в рамках Всероссийского дня бесплатной правовой помощи поступили две жалобы на приставов.

Как рассказала омбудсмен на своей странице в соцсети, житель Магнитогорска сообщил, что в июне 2020 года в его личном кабинете на сайте Госуслуг появилась запись о судебной задолженности на 3,1 тысячу рублей, также выяснилось, что приставом Тарбагатайского района наложен запрет на регистрационные действия с его квартирой. После обращения в Тарбагатайский суд гражданин получил постановление о снятии запрета. Но в Госуслугах наличие задолженности у него сохранилось. По словам мужчины, за это время он дозванивался до отдела судебных приставов, но дело с мертвой точки не сдвинулось.Второе обращение поступило от жителя Улан-Удэ. Мужчина сообщил, что 16 марта хотел провести операцию по перечислению денег в банке. Однако оказалось, что его деньги заморожены в соответствие с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», выставлен арест на сумму 42 млн. рублей.Как выяснилось, арест на счет улан-удэнца наложен по определению Мантуровского районного суда Костромской области. Между тем мужчина утверждал, что в Костромской области он никогда не был, ни в каких судебных разбирательствах не участвует и не совершал никаких противоправных деяний. Он связался с Мантуровским райсудом, где ему пояснили, что на рассмотрении имеется уголовное дело в отношении гражданина с такой же фамилией, именем, но другим отчеством, по какой причине арестованы счета улан-удэнца там пояснить не смоги. Горожанин полагает, что приставом Костромской области допущена грубейшая ошибка исполнения судебного определения.«Все обращения взяты мною в работу», - сообщила Юлия Жамбалова.Фото: pixabay.com