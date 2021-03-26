Ёкодзуна Какурю: «На душе стало спокойно»

Журавль-Дракон объявил о завершении спортивной карьеры, он переходит на тренерскую



Уроженец Монголии, ныне гражданин Японии, Какурю Ананд, 71-й великий чемпион профессионального сумо, объявил о завершении своей спортивной карьеры, созвав 25 марта пресс-конференцию по этому поводу, сообщает



«У меня такое чувство, как будто освободился от чего-то. Это не значит, что успокоился, но могу расслабиться и не думать ни о чем», - заявил спортсмен, объяснив причины своего решение большим количеством травм, полученных в последнее время.



«Мало выходил на дохё. Хотел обрадовать своих фанов своим выходом на дохё. К сожалению, этому помешало, главным образом, мое физическое состояние, и еще психическое состояние начало постепенно ослабляться. Поэтому решил завершить свою спортивную карьеру, так как не следует выходить на дохё, не подготовившись подобающим образом. Позавчера мне в голову пришла мысль, успею ли с нуля подготовиться к следующему турниру. Жизнь после карьеры ведь долгая и к тому же физическое состояние сыграло свою роль. Поэтому я решил уйти из большого спорта. Также об этом посоветовался со своей семьей и родными», - рассказал он.



«Оглядываясь назад, удивляюсь тому, как долго продолжалась моя спортивная карьера. За это время бывало ощущение усталости. У меня было еще желание вернуться на дохё, если бы травмы поддались бы лечению. Но, к сожалению, этого не случилось. Пока не думаю ни о чем, ведь мое решение о завершении спортивной карьеры принято недавно. Я думаю, со временем на ум будут приходить разные мысли. А сегодня у меня на душе так спокойно, как будто с плеч свалилась тяжелая ноша. Не жалею ни о чем, я сделал все, что было в моих силах», - сказал Какурю Ананд.



«Моя карьера началась с одного письма. Это была моя просьба о том, чтобы меня взяли в школу сумо, - напомнил он. - Думаю, я выполнил свое обещание стремиться и усердно трудиться для этого».



По словам борца, его дети «очень обрадовались тому, что их папа больше не выступит на турнирах, а станет тренером, я очень благодарен своей семье, ведь я достиг всего этого за счет её поддержки».



Комментируя решение начать карьеру тренера, Какурю Ананд признался: «Я понимаю то, что тренерская работа очень тяжелая. Теперь хочу узнать и научиться методике начинающего тренера, проводить тренировку, обучать учеников, чтобы они стали успешными и сильными спортсменами. Я не хочу быть учителем, навязывающим свои взгляды и прошедший путь. А хочу родить будущего сумоиста, который станет лицом Федерации сумо».



Отвечая на вопрос о том, что сейчас хочет сделать первым делом, заметил: «Я хочу водить машину. Ведь сумоистом не разрешается водить автомобиль».



Какурю Ананд напутствовал молодых монгольских сумоистов: «У каждого своя судьба. Некоторым повезет. Я хочу сказать, чтобы они стали любимыми и уважаемыми сумоистами и стали хорошими людьми. Необходимо постоянно развиваться не только как сумоист, но и как личность».



Какурю Рикидзабуро или Какурю (Журавль-Дракон), имя при рождении Мангалжалавын Ананд; род. 10 августа 1985 года в аймаке Сухэ-Батор, Монголия - бывший японский профессиональный борец сумо монгольского происхождения, 71-й ёкодзуна в истории. С ноября 2006 года член дивизиона макуути, завоевал 9 специальных призов (в основном за технику). С марта 2012 года — одзэки. В марте 2014 года впервые завоевал Императорский кубок, после чего ему было присвоено высочайшее звание ёкодзуна. Какурю — четвёртый подряд ёкодзуна монгольского происхождения, шестой в истории и пятый подряд иностранец, которому присвоено это звание. В декабре 2020 года было объявлено, что Какурю стал японским подданным и, таким образом, получил право стать тренером в профессиональном сумо после окончания карьеры борца.



Фото: montsame.mn

Уроженец Монголии, ныне гражданин Японии, Какурю Ананд, 71-й великий чемпион профессионального сумо, объявил о завершении своей спортивной карьеры, созвав 25 марта пресс-конференцию по этому поводу, сообщает МОНЦАМЭ «У меня такое чувство, как будто освободился от чего-то. Это не значит, что успокоился, но могу расслабиться и не думать ни о чем», - заявил спортсмен, объяснив причины своего решение большим количеством травм, полученных в последнее время.«Мало выходил на дохё. Хотел обрадовать своих фанов своим выходом на дохё. К сожалению, этому помешало, главным образом, мое физическое состояние, и еще психическое состояние начало постепенно ослабляться. Поэтому решил завершить свою спортивную карьеру, так как не следует выходить на дохё, не подготовившись подобающим образом. Позавчера мне в голову пришла мысль, успею ли с нуля подготовиться к следующему турниру. Жизнь после карьеры ведь долгая и к тому же физическое состояние сыграло свою роль. Поэтому я решил уйти из большого спорта. Также об этом посоветовался со своей семьей и родными», - рассказал он.«Оглядываясь назад, удивляюсь тому, как долго продолжалась моя спортивная карьера. За это время бывало ощущение усталости. У меня было еще желание вернуться на дохё, если бы травмы поддались бы лечению. Но, к сожалению, этого не случилось. Пока не думаю ни о чем, ведь мое решение о завершении спортивной карьеры принято недавно. Я думаю, со временем на ум будут приходить разные мысли. А сегодня у меня на душе так спокойно, как будто с плеч свалилась тяжелая ноша. Не жалею ни о чем, я сделал все, что было в моих силах», - сказал Какурю Ананд.«Моя карьера началась с одного письма. Это была моя просьба о том, чтобы меня взяли в школу сумо, - напомнил он. - Думаю, я выполнил свое обещание стремиться и усердно трудиться для этого».По словам борца, его дети «очень обрадовались тому, что их папа больше не выступит на турнирах, а станет тренером, я очень благодарен своей семье, ведь я достиг всего этого за счет её поддержки».Комментируя решение начать карьеру тренера, Какурю Ананд признался: «Я понимаю то, что тренерская работа очень тяжелая. Теперь хочу узнать и научиться методике начинающего тренера, проводить тренировку, обучать учеников, чтобы они стали успешными и сильными спортсменами. Я не хочу быть учителем, навязывающим свои взгляды и прошедший путь. А хочу родить будущего сумоиста, который станет лицом Федерации сумо».Отвечая на вопрос о том, что сейчас хочет сделать первым делом, заметил: «Я хочу водить машину. Ведь сумоистом не разрешается водить автомобиль».Какурю Ананд напутствовал молодых монгольских сумоистов: «У каждого своя судьба. Некоторым повезет. Я хочу сказать, чтобы они стали любимыми и уважаемыми сумоистами и стали хорошими людьми. Необходимо постоянно развиваться не только как сумоист, но и как личность».), имя при рождении Мангалжалавын Ананд; род. 10 августа 1985 года в аймаке Сухэ-Батор, Монголия - бывший японский профессиональный борец сумо монгольского происхождения, 71-й ёкодзуна в истории. С ноября 2006 года член дивизиона макуути, завоевал 9 специальных призов (в основном за технику). С марта 2012 года — одзэки. В марте 2014 года впервые завоевал Императорский кубок, после чего ему было присвоено высочайшее звание ёкодзуна. Какурю — четвёртый подряд ёкодзуна монгольского происхождения, шестой в истории и пятый подряд иностранец, которому присвоено это звание. В декабре 2020 года было объявлено, что Какурю стал японским подданным и, таким образом, получил право стать тренером в профессиональном сумо после окончания карьеры борца.Фото: montsame.mn