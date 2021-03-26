В Бурятии антиковидные ограничения продлены до конца апреля

Сохраняется масочный режим, социальное дистанцирование, запрещены банкеты, фуршеты, корпоративы



В Бурятии до 30 апреля включительно продлен режим ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Решение принято на заседании оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики



«С учетом текущей эпидемиологической обстановки, и в связи с тем, что иммунная прослойка населения пока что не достаточна, считаем необходимым продлить на месяц действующие ограничения. На сегодняшний день в Бурятии коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Несмотря на тенденции к снижению показателей в целом по республике, в некоторых районах всё еще отмечается высокий уровень заболеваемости», - отметил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Лица, имеющие хронические заболевания, течение которых может осложниться при присоединении вируса COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Как и неработающие жители Бурятии в возрасте 65 лет и старше, за исключением тех, кто прошел вакцинацию. Работающие люди этой возрастной категории, не прошедшие вакцинацию, по согласованию с работодателем переводятся на дистанционную работу.



Сохраняются требования по соблюдению всеми социальной дистанции 1,5 метра при нахождении в общественных местах а также масочного режима. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания необходимо:



• при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения,

• при посещении любых зданий, помещений, в том числе автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;

• при посещении иных общественных мест, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.



Решение о проведение культурных, спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей принимается при согласовании с эпидемиологической службой на основе текущей эпидобстановки. Предприятия общепита продолжают работу при условии окончания работы не позже 24:00 часов и рассадки за одним столом не более четырех человек без учета детей.



Предприятиям общественного питания запрещается оказание услуг по организации досуга, развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением мероприятий, при проведении которых возможно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом.



ЗАГСы Бурятии возобновляет регистрацию браков с гостями. Количество участников будет зависеть от вместимости залов. И на церемонии бракосочетания могут присутствовать столько гостей, сколько вмещает зал с условием соблюдения дистанции между гостями не менее 1,5 метра.



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