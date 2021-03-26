В Улан-Удэ ТГК-14 начала испытывать ученых холодом

Энергокомпания на три часа отключила от тепла Бурятский научный центр СО РАН



В Бурятии сегодня специалисты ТГК-14 на три часа ввели временные ограничения централизованного теплоснабжения для здания Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН по адресу улица Сахьяновой, 8. Бюджетное учреждение три месяца не платит за услуги энергетиков, сообщила пресс-служба генерирующей компании.



Отсутствие своевременных платежей за тепло от Бурятского научного центра происходит на протяжении нескольких лет. В 2019 году организация выплатила имевшуюся у нее задолженность за март, апрель, май перед ТГК-14 лишь в июне. В 2020 году она внесла платеж за период с марта по июль только в августе. Таким образом, Бурятский научный центр системно нарушает установленные сроки оплаты коммунальных услуг.



Сейчас Бурятский научный центр накопил долг перед ТГК-14 почти в 3 миллиона рублей. Энергетики отмечают, что учреждение неоднократно предупреждали о необходимости своевременного внесения платежей за тепло.



ТГК-14 оповестила о ситуации Ростехнадзор, прокуратуру, МЧС, администрацию Улан-Удэ. Компания направляла письма в адрес министерств просвещения и науки и высшего образования РФ с просьбой посодействовать в решении этого вопроса. Соответствующее письмо в последнее направило и министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



В связи с этим ТГК-14 была вынуждено применить меры по частичному ограничению Бурятского научного центра от теплоснабжения. Причем компания продолжает идти навстречу должнику – ограничение подачи тепла затронет только одно здание и на небольшой промежуток времени. Однако, следует указать, что энергетики уже готовят соответствующее заявление для обращения в суд. В случае отсутствия оплаты ТГК-14 вправе применить полное ограничение подачи тепловой энергии.



ТГК-14 напоминает, что от своевременности и полноты внесения платежей за услуги компании зависит работоспособность всей системы теплоснабжения – ведь на эксплуатацию, содержание и ремонт оборудования нужны средства.



Фото: sbras.ru

