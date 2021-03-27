В Бурятии жители жалуются на отключение электроэнергии без всяких предупреждений

Причем порой свет отключают даже из-за мизерного долга или по ошибке

В паблике «Аноним 03» пользователи соцсетей активно обсуждают то, как происходит электроэнергии за неуплату и делятся собственным опытом.«Как проходит отключение электроэнергии за неуплату? За февраль не оплатили. За март ещё не начислено. Собирались на следующей неделе оплатить. Смс и звонков никаких не было. Равно как никаких иных уведомлений об отключении. Сегодня приехали домой, проводив сына на поезд, и оказалось, что нам отключили электричество. Дома нас не было буквально два часа.Хорошо, что установили камеры по периметру ограды. По ним видно, что электрики не подъезжали к нашему дому, остановились где-то далеко. Потом один из них прошёл мимо, поглядывая в сторону нашего дома, но не подходя. По другой камере видно, что он подошёл к столбу соседей (наш провод через него идёт), заглянул к ним в ограду, потом пошел, видимо к машине. Ну и дальше они подъехали, этот один, кто ходил, полез на столб.Я всё понимаю, не оплатили вовремя, сами виноваты. Но почему без предварительного уведомления и предупреждения! В пятницу вечером! Дома маленький ребенок. Это разве законно? Ещё и за подключение надо заплатить Скриншоты с видео, сама запись видео - это всё имеется. Куда идти? Можно ли обжаловать? Они даже не потрудились подойти к дому», - возмущается автор поста.Как выясняется, с похожими трудностями сталкиваются и другие потребители:- Нам как-то раз неправильно записали показания и за месяц насчитали 30 тысяч. Без предупреждений приехали и обрезали, тогда дети ещё маленькие были. Догоняли мы всё это 3 месяца - сидели без света. Сначала надо идти в жилищный комитет (точное название не помню), они скажут куда дальше, и сами так же займутся этим вопросом.- У нас обрезали в щитке соседям по лестничной клетке. Причем сделали по-хитрому. Типа это не они. Все провода на месте, а света нет. Они вытащили нулевой провод, обрезали оголенную часть и вставили обратно. И обыватель никогда сам не найдёт такую хитрость.- Возможно, вам отключили электричество случайно ( адресом ошиблись, провод не тот.... и т. д.), а вообще всегда должно быть предупреждение об отключении. Нам тоже чуть не отключили электричество. Оказалось, они перепутали улицу, она созвучная нашей. Это хорошо, что мы были дома и успели быстро разобраться, что к чему, - пишут пользователи соцсетей.Тем временем, юристы по защите прав потребителей также утверждают, что отключать свет за долги без предупреждения незаконно. Такое возможно только в редких случаях: авария в централизованной сети; стихийные бедствия или чрезвычайные ситуации, при которых требуется приостановление подачи электричества; несанкционированное подключение к соседям или внутридомовым системам; использование потребителями бытовых приборов мощностью, превышающей предельно допустимые нагрузки; предписание контролирующего органа о необходимости ограничения или приостановления подачи электричества.



