В Бурятии за сутки еще 58 человек заболели COVID-19

Большинство заболевших выявлены после жалоб на симптомы, похожие на признаки ОРВИ или пневмонии







По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 27.03.2021 зарегистрировано 35 838 (+58 за последние сутки) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. 54% (19 008) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ.



Из 58 новых случаев COVID-19: 44 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1334 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 184 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 34163 (+117) человек. В стационарах Республики Бурятия получают лечение 496 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 347. В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 18.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 771 койка, занято – 496, свободно – 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,3%. Амбулаторное лечение проходят 404 пациента с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 775 (+3) человек.





