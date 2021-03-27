В Улан-Удэ выбрали лучшего педагога

Победителем престижного конкурса стала учитель английского языка гимназии №3



Учитель английского языка лингвистической гимназии №3 Раджана Баяровна Дымбрылова стала победителем городского конкурса «Учитель года-2021». Имя лучшего учителя 2021 года объявили на торжественной церемонии награждения.



- Это уже 28-й городской конкурс «Учитель года города Улан-Удэ». Наш конкурс имеет свой особенный дух, в нем нет ярого соперничества, наоборот, преобладает дружественная атмосфера обмена опытом. И я хочу сказать, сегодня все вы - победители, вы уже добились признания и высокой оценки не только жюри, но и коллег и ваших любимых учеников. Мы гордимся всеми учителями, которые все свои силы и энергию ежедневно вкладывают в воспитание подрастающего поколения. От всего сердца огромное за это спасибо! – сказал на торжественной церемонии вручения призов мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. ⠀



Теперь Раджана Дымбрылова представит наш город на республиканском этапе конкурса "Учитель года", - сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Фото: пресс-служба администрации города Улан-Удэ

