В Прибайкальском районе проверили 13 неблагополучных семей

Специалисты соцзащиты провели беседы с нерадивыми родителями



В районах Бурятии специалисты отделов социальной защиты продолжают инспектировать семьи, находящие в трудной жизненной ситуации. Вместе с ними ведут работу представители комиссии по делам несовершеннолетних, органа опеки и попечительства, педагоги-психологи районных отделов образования, участковые и пожарные.



Очередной межведомственный рейд прошел в Прибайкальском районе, в ходе которого сотрудники посетили 13 семей, находящиеся в социально опасном положении, а также 7 семей в трудной жизненной ситуации.



- Мы провели индивидуальные беседы с родителями об ответственности за воспитание несовершеннолетних детей, о недопустимости злоупотребления спиртными напитками и ведения достойного образа жизни, о безопасном поведении детей на улице и дома, - рассказали участники профилактического мероприятия. - рассказали участники рейда. - В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних были проверены условия проживания в семьях, состоящих на учетах. Установлено, что в некоторых семьях родители не в полной мере осознают свою ответственность за жизнь и здоровье детей.



Также в ходе бесед с родителями и детьми проведен инструктаж о правилах пожарной безопасности, вручены памятки с номерами телефонов экстренных служб. Особое внимание уделялось вопросам безопасной эксплуатации печей и дымоходов, недопустимости незаконных подключений к электросетям и применению нестандартных обогревательных приборов.



Также в рамках информационной кампании была оказана консультационная помощь по вопросам предоставления социальных выплат, в том числе по оказанию материальной помощи на основе социального контракта, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.



Регулярные рейды направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, социального сиротства, контроль над исполнением родительских обязательств в семьях, которые состоят на учете.



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