«Байкальская рыбалка» собрала 200 команд

Команду Бурятии возглавил Алексей Цыденов

«Байкальская рыбалка-2021» стала одним из самых ярких мероприятий на этапе возобновления событийного туризма после ковидных ограничений.В 2019 году «Байкальская рыбалка» была занесена в Книгу рекордов России: 1400 рыбаков одновременно присутствовали на льду. В этом году новая коронавирусная инфекция внесла коррективы в планы организаторов, и команд собралось меньше - 200. Но на масштабы зрелищности и азарта это не повлияло. Участники удивили не только мастерством ловли, но и творческим подходом к экипировке. Отдельно поощрялосьтворчество участников.- Мы приехали из Приморского края. У нас там океан, рыбалка развита, нас трудно удивить. Но сюда мы приезжаем каждый год. Байкал - озеро особенное, вода чистая, и само место как будто заряжает, придает сил. Мы уже в восьмой раз приезжаем, однажды даже были на пятом месте. Здесь неповторимая атмосфера. И Бурятия умеет принимать гостей, - рассказал участник команды «Рыбачок» из Владивостока Николай Герасимов.При подготовке и проведении фестиваля соблюдены все нормы, рекомендованные санитарными врачами. О безопасности участников и гостей позаботились мобильные группы. Фестиваль проводится в рамках строгих экологических требований. Организаторы позаботились о том, чтобы на льду не оставалось никаких отходов, мусора. Для этих целей действует общественный контроль.- Такие мероприятия, как Чемпионат России по борьбе, Байкальская рыбалка, в первую очередь, привлекают гостей. Сейчас здесь, в Прибайкальском и Баргузинском районах, заняты все гостевые дома, мест нет. И учитывая, что сейчас ещё не сезон, туристов и гостей прибывает много. Это хорошая поддержка для нашего малого бизнеса. Поэтому это не просто праздник, это и возможность для жителей получить доход. Благодаря таким мероприятиям о нас узнают, такие мероприятия нам нужны. К нам едут, соответственно, экономическая активность растёт, - отметил Алексей Цыденов.Отдельное внимание и отдельную площадку выделили юным рыболовам. В рамках фестиваля состоялся турнир по детской рыбалке, организованный Советом отцов при Главе Республики Бурятия.Фото Правительство РБ