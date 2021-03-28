28.03.2021
В Бурятии от COVID-19 скончался еще один медик

В Бурятии от COVID-19 скончался еще один медик

Не справившись с болезнью, на 64-ом году ушла из жизни медицинская сестра

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко сообщила печальную новость о кончине своей коллеги от коронавирусной инфекции. Медицинская сестра отделения гастроэнтерологии Светлана  Николаевна Будаева скончалась 26 марта на 64-ом году жизни.



«С болью и горестью  в сердце отозвалось в нашем  коллективе.  Не можем осознать и принять эту горечь утраты, что нет с нами   дорогого,  замечательного,  доброго, порядочного человека грамотного профессионала, преданного своему делу, всегда готовым оказать помощь в любой сложившейся ситуации, нашей  горячо любимой Светланы Николаевны.  Такой она запомнится в наших сердцах навсегда, всем нам.  Мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате», - делятся медики на сайте больницы.  

Светлана Николаевна начала свою трудовую деятельность санитаркой приемного покоя, травматологического отделения  Республиканской клинической  больницы им Н.А. Семашко в далеком 1976 году. Тогда же поступила на фельдшерское отделение Улан – Удэнского медицинского училища, по окончании была направлена в стоматологическое отделение Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Работала  постовой, процедурной, перевязочной, санационной медицинской сестрой.  

В 1983 году Светлана Николаевна прошла обучение и получила специализацию «Операционное дело», и была переведена на должность операционной  медицинской сестры. В 1992  по 2000 годы работала старшей медицинской сестрой стоматологического отделения. За этот период Светлана Николаевна создала дружный, сплоченный и  профессиональный коллектив единомышленников, оказывающих качественную специализированную стоматологическую помощь  населению Республики Бурятия. В 2001 году была переведена на работу в Гастроэнтерологическое отделение РКБ им.Н.А. Семашко.

Все годы работы в отделении гастроэнтерологии она проявляла себя только высококлассным, эрудированным  специалистом, она обладала  красивым почерком,  феноменальной памятью, всех пациентов запоминала и называла  по имени и  отчеству, передавала свои  знания и опыт молодым сестрам. За годы работы  Светлана Николаевна  сумела завоевать авторитет и уважение среди коллег  и пациентов своей работоспособностью и высокими человеческими  качествами.  Многие годы была наставником молодых медицинских сестер.  Принимала активное участие в общественной жизни коллектива и больницы. Была комсоргом, профоргом отделения. На протяжении многих лет была членом профкома больницы. Признана лучшей медицинской сестрой терапевтического профиля. Являлась номинантом конкурса «За вклад в развитие сестринского дела РКБ им. Н.А. Семашко», как достойный и опытный наставник молодых медицинских сестер . Была отмечена грамотами и благодарностями РКБ . Награждена почётной грамотой Рескома профсоюзов медицинских работников , Почетной Грамотой Министерства здравоохранения РБ, Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия»  

«Она навсегда останется в наших сердцах верным другом, лучшим коллегой,  мудрым наставником. Помним, любим, скорбим», - делятся коллеги Светланы Николаевны.

Фото: Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко

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