В Бурятии от COVID-19 скончался еще один медик

Не справившись с болезнью, на 64-ом году ушла из жизни медицинская сестра

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко сообщила печальную новость о кончине своей коллеги от коронавирусной инфекции. Медицинская сестра отделения гастроэнтерологии Светлана Николаевна Будаева скончалась 26 марта на 64-ом году жизни.«С болью и горестью в сердце отозвалось в нашем коллективе. Не можем осознать и принять эту горечь утраты, что нет с нами дорогого, замечательного, доброго, порядочного человека грамотного профессионала, преданного своему делу, всегда готовым оказать помощь в любой сложившейся ситуации, нашей горячо любимой Светланы Николаевны. Такой она запомнится в наших сердцах навсегда, всем нам. Мы глубоко скорбим о невосполнимой утрате», - делятся медики на сайте больницы.Светлана Николаевна начала свою трудовую деятельность санитаркой приемного покоя, травматологического отделения Республиканской клинической больницы им Н.А. Семашко в далеком 1976 году. Тогда же поступила на фельдшерское отделение Улан – Удэнского медицинского училища, по окончании была направлена в стоматологическое отделение Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Работала постовой, процедурной, перевязочной, санационной медицинской сестрой.В 1983 году Светлана Николаевна прошла обучение и получила специализацию «Операционное дело», и была переведена на должность операционной медицинской сестры. В 1992 по 2000 годы работала старшей медицинской сестрой стоматологического отделения. За этот период Светлана Николаевна создала дружный, сплоченный и профессиональный коллектив единомышленников, оказывающих качественную специализированную стоматологическую помощь населению Республики Бурятия. В 2001 году была переведена на работу в Гастроэнтерологическое отделение РКБ им.Н.А. Семашко.Все годы работы в отделении гастроэнтерологии она проявляла себя только высококлассным, эрудированным специалистом, она обладала красивым почерком, феноменальной памятью, всех пациентов запоминала и называла по имени и отчеству, передавала свои знания и опыт молодым сестрам. За годы работы Светлана Николаевна сумела завоевать авторитет и уважение среди коллег и пациентов своей работоспособностью и высокими человеческими качествами. Многие годы была наставником молодых медицинских сестер. Принимала активное участие в общественной жизни коллектива и больницы. Была комсоргом, профоргом отделения. На протяжении многих лет была членом профкома больницы. Признана лучшей медицинской сестрой терапевтического профиля. Являлась номинантом конкурса «За вклад в развитие сестринского дела РКБ им. Н.А. Семашко», как достойный и опытный наставник молодых медицинских сестер . Была отмечена грамотами и благодарностями РКБ . Награждена почётной грамотой Рескома профсоюзов медицинских работников , Почетной Грамотой Министерства здравоохранения РБ, Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия»«Она навсегда останется в наших сердцах верным другом, лучшим коллегой, мудрым наставником. Помним, любим, скорбим», - делятся коллеги Светланы Николаевны.Фото: Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко