В Бурятии за последние сутки выявили 59 новых больных коронавирусом

За сутки умерли двое больных
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 59 человек, заразившихся коронавирусом. Из них 45 человек были обследованы из-за признаков ОРВИ и пневмонии, остальные - контактные лица и те, кого обследовали с профцелью.
Показатели прироста заболеваемости в последние дни держатся на стабильно невысоком уровне. В начале марта впервые за долгое время суточный прирост упал ниже отметки в 100 заболевших. 19 марта впервые за долгое время за сутки выявили уже меньше 70-ти больных ковидом. На этой неделе суточный прирост снизился ниже отметки в 60 новых заражённых. Так, 24 марта было +57 заражённых, в следующие дни +55, +55, +58 и сегодня +59 соответственно.
Общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло 35 897. Из них 54% (19 041) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За всё время выздоровели 34 223 человека, или 95%. Накануне вылечились 60 пациентов.
За сутки умерли двое больных коронавирусом, за день до этого было трое скончавшихся. С начала пандемии коронавирус в Бурятии унёс жизни 777 человек.
В стационарах республики сейчас получают лечение 506 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 353. В отделениях реанимации находится 68 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 15).
Ковидных коек в республике достаточно, свободно 223 койки. Амбулаторное лечение проходят 391 пациент с COVID-19. Круг контактных лиц составляет 1272 человек.
Фото https://pixabay.com/ru/
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