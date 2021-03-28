В Бурятии стали известны победители «Байкальской рыбалки-2021»

Больше всех рыбы наловила команда «Бурятмяспром»

В Прибайкальском районе завершился фестиваль «Байкальская рыбалка-2021». Победителем соревнования стала команда «Бурятмяспром» из Улан-Удэ, ее улов составил 1932 грамм. Призеры получили главный приз мероприятия - аэролодку СЕВЕР 650 в комплекте с прицепом для перевозки стоимостью порядка 3 миллиона рублей.Второе место заняла команда МУП «Городские маршруты» из Улан-Удэ, ее улов - 1320 грамм рыбы. Участники команды получили снегоход YAMAHA VK540V. Бронзовыми победителями стала команда ПЧ-46 из Тункинского района (1284 грамм), ее призом стал лодочный мотор YAMAHA.На четвертом месте оказалась команда Цунами Красноярск (1252 грамм), пятое место - команда «AVTOPILOT» (Улан-Удэ) - 1236 гр. Шестое место заняла команда «Селенгинский Целлюлозо-Картонный» из поселка Селенгинск (1228 грамма). Седьмое место получила команда «Аэротех» из Улан-Удэ с уловом в 1172 грамма. На восьмом месте оказалась команда «Дикая речка» из Иркутска (1138 грамм), девятое место - команда «Торнадо-3» (Улан-Удэ) с уловом 1116 грамм. Десятое место заняла команда «Таежники» из Улан-Удэ, ее улов составил 1086 грамма рыбы.Лучшая женская команда «Белая ромашка» наловила 998 грамм рыбы. Девушки получили приз - путевки на курорт.Победителем детской рыбалки стал Алексей Власов, наловивший 94 грамма рыбы. Ему подарили квадроцикл MOWGLI BOLD 8+ с дистанционным родительским контролем. Самому юному участнику, которому всего 4 года, одарили трехколесным самокатом фирмы Феррари.Специальным гостем «Байкальской рыбалки» стал российский актер Дмитрий Дюжев. Ему подарили символ соревнований - статуэтку, изготовленную в Иволгинском дацане.«Острый репортаж» на соревновании снимала телеведущая из «Вечернего Урганта» Алла Михеева. Фестиваль закончился праздничным концертом и фейерверком.Фото Правительства РБ