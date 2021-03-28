Жители Бурятии будут летать в Томск напрямую за три тысячи рублей

Это направление вошло в перечень субсидированных маршрутов



Авиакомпания «Red Wings» открывает рейс из аэропорта «Байкал» в Томск. Об этом сообщил гендиректор главной воздушной гавани региона Дмитрий Гармаев.



Авиакомпания начнет обслуживать направление «Улан-Удэ-Томск» с 25 апреля. Лайнеры «Red Wings» будут вылетать из Улан-Удэ в Томск в очень удобное время - в воскресенье 10.40 и прилетать в пункт назначения в 12.25 дня.



Из Томска в столицу Бурятии он будет вылетать в 6.15 утра того же дня и прибывать к нам в 9.40 утра. Стоимость билетов пока очень демократичная и составляет немногим более 3,5 тысячи рублей.



Как ранее сообщало министерство транспорта Бурятии, полеты стали возможны после включения на 2021 год данного направления в перечень субсидированных маршрутов, финансируемых из бюджетов двух регионов.



Фото «Номер один»



