В Монголии режим повышенной готовности продлен на один месяц

Уровень риска распространения в стране коронавирусной инфекции признан «очень высоким»
Правительство Монголии приняло решение продлить срок действия режима повышенной готовности еще на один месяц, сообщает МОНЦАМЭ.
На полях заседания вице-премьер, глава ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан представил информацию об актуальной ситуации и оперативных мерах по борьбе с коронавирусом в стране. После этого на заседании были обсуждены и одобрены проект бюджета дополнительных расходов в размере 5.9 млрд тугриков на активизацию кампании вакцинации и снижение уровня резко увеличивающегося заболевания коронавирусом среди населения, а также - проект постановления о продлении срока действующего режима повышенной готовности еще на месяц, т.е. с 31 марта до 30 апреля включительно.
Согласно результатам очередной 22-й оценки рисков, проведенной рабочей группой в составе 25 специалистов из профорганов, уровень риска инфекции в стране «очень высокий».
Кроме того, Кабмин внес изменения в постановление правительства о мерах относительно пунктов пропуска на государственной границе. Таким образом, срок его действия продлен также на один месяц. При этом грузоперевозки через 14 пунктов пропуска будут осуществляться в нормальном режиме до 1 мая, а пассажирское движение будет дальше закрыто. Пассажиры могут пересекать границу только с разрешением ГЧК.
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии перешагнуло за 7 тысяч. Выздоровели 4 341 человек, лечатся 1 607 человек, умерли шестеро. Вакцинацией уже охвачено более 276 тысяч жителей страны.
Фото: montsame.mn
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