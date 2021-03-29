Через тестирование на COVID-19 прошли более 900 тыс жителей Бурятии

Формально это означает, что практически всем жителям республики пришлось пройти через исследования



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 953. Это на 56 случаев больше, чем было в воскресенье, 54% (19 064) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 779 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 56 новых случаев коронавируса: 44 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 182 человек.



В стационарах получает лечение 521 пациент с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 357. В отделениях реанимации находится 71 пациент (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 28 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение проходят 417 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 236 (+13) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 729 коек, занято – 521, свободно – 208 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований 1022 человек, с нарастающим итогом – 900 116 человек



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