В Бурятии районные чиновники приняли культурный центр за 190 млн с недоделками

У проверяющих сложилось впечатление, что новое здание уже требует ремонта





Отделение ОНФ в Бурятии проверило качества работ в Центре культурного развития в Мухоршибирском районе. Этот объект был возведен в поселке Саган-Нур в 2020 году в рамках «Дальневосточной субсидии» за 190 млн рублей.

В ходе проверки общественники обнаружили дефекты. Выявлены повреждение штукатурки и лакокрасочного покрытия стен и потолка, трещины в стенах и строительных конструкциях, поврежденное оборудование и испорченные элементы конструкций. Так, в один из дверных проемов установлена дверь меньшего размера, которая была закреплена на деревянный брусок, в другой проем была установлена дверь большего размера, для монтажа двери сделали «яму» в бетонном полу. Кроме того, пустоты не были заполнены строительными материалами, между рамой двери и дверного проема были дыры. На бетонном полу была разлита и засохла краска, а наличник двери неплотно прилегал к стене.







Ошибки монтажа строители пытались скрыть герметиками, например, одну из раковин неправильно собрали и установили, а чтобы спрятать дыры и плохую работу, пустые места просто замазали материалом для склейки.





Электрические кабели не были закреплены на стене, сами стены были небрежно заделаны смесями, что создавало впечатление, будто здание не новое, а требующее ремонта. К тому же все оборудование в Центре культурного развития не было подключено к электрической сети, а потому не могло использоваться. Также на момент проверки в Центре отсутствовали информационные знаки указатели для маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.





В таком виде новое здание Центра местные власти приняли в эксплуатацию.





Все недочеты и замечания эксперты Народного фронта направили в администрацию Мухоршибирского района, которая обязала подрядчика устранить нарушения в гарантийные сроки. На данный момент нарушения, согласно фотоотчету и ответному письму администрации, устранены в полном объеме.«Все недочеты, обнаруженные нами в ходе мониторинга Центра культурного развития устранимы. Здесь не хватило более тщательного контроля со стороны администрации района, которая выступила заказчиком работ. Поэтому получилась ситуация, когда затратный объект сдали и приняли с недочетами, которых можно было бы избежать, если бы подрядчик-исполнитель контракта работал качественнее, а заказчик при приемке объекта был более ответственен», - прокомментировал эксперт ОНФ Александр Гусев.Напомним, официально Центр культурного развития «Созвездие» открыл глава Бурятии 11 марта этого года. В здании два этажа. На первом – зрительный зал на 200 мест, гримерная, комната для занятий, буфет, гардероб, служебные и технические помещения. На втором - библиотека, комната для творчества, хореографический зал, душевые, офисы, проекторная, серверная и технические помещения.В Центре установлено современное кинотехнологическое, видеопроекционное оборудование, освещение сцены, звуковая система. Оформлена сцена, приобретена новая мебель, компьютерная техника, оргтехника, интерактивные комплексы и мультимедийные устройства.В центре работают восемь вокальных, хореографических, театральных и фольклорных творческих объединений. В студиях и кружках занимается 186 человек, в том числе 136 детей.Фото: ОНФ Бурятии, пресс-служба правительства РБ