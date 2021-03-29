Свыше 360 объектов пострадало от ветра 14-15 марта в Забайкалье

Устранение повреждений, нанесенных штормом, оценивается в 108 миллионов рублей



Циклон с усилением ветра 14-15 марта в Забайкалье нанес ущерб 362 объектам. Среди них 167 социально значимых, 183 жилых дома, 12 объектов инфраструктуры. На устранение повреждений необходимо 108, 4 миллиона рублей. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.



«Всего в 17 районах края есть пострадавшие объекты. Больше всего объектов пострадало в Борзинском районе – 145. Но наибольшая сумма, необходимая на ремонт, в Балейском районе – свыше 32 миллионов рублей. Будем изыскивать средства для проведения работ», - сказал вице-премьер.



Ранее заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев заверил, что без помощи в восстановлении последствий ураганного ветра не останется никто, сообщает официальный портал региона.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

