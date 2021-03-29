В Улан-Удэ разведенные родители пошли на компромисс ради ребенка

Для этого горожанам пришлось обратиться к детскому омбудсмену



Уполномоченная по правам ребенка Наталья Ганькина рассказала об улан-удэнке, которая обратилась к ней, чтобы урегулировать вопрос общения между ребенком и его отцом после развода.



- В среду ко мне обратилась мама 6-летней девочки по вопросу общения с папой. Так получилось, что семья распалась. Дочь длительное время не видела отца. Суд вынес решение, определив для отца два дня в неделю для общения с дочкой. Казалось бы, что все справедливо, у отца судебное решение, у мамы обязанность его исполнить, у ребенка реализовано право на общение и с мамой, и с папой. Однако мама была обеспокоена способом исполнения судебного решения. Предполагалось, что отец вместе с судебным приставом-исполнителем придёт к женщине и на два выходных дня заберёт девочку, чтобы она провела время с отцом, - рассказала Наталья Ганькина.



Детский омбудсмен отметила, что, получив данное заявление, специалисты аппарата задумались над поиском компромиссного решения, приоритетом которого будет являться соблюдение прав ребенка. Для оказания содействия решили привлечь руководителя ассоциации «Центр разрешения конфликтов и переговорных технологий», тренера-медиатора Светлану Тоневицкую.



- Светланой Тоневицкой вместе с родителями компромисс найден, вчера папа встретился с дочкой в игровой комнате одного из торговых центров города. Встреча прошла позитивно. Родители сумели договориться. Впереди у взрослых ещё работа с медиатором, которая предполагает взаимное желание сторон в преодолении конфликта в интересах ребенка, - сообщила Ганькина.



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