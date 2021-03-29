В Улан-Удэ временно перенесут Вечный огонь

Его поместят в капсулу и передадут на хранение в военкомат Октябрьского района



В Улан-Удэ в связи с проведением профилактических работ, связанных с подготовкой к 76-й годовщине Великой Победы, Вечный огонь с мемориала «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны» сегодня перенесут в капсулу и передадут на временное хранение в военный комиссариат Октябрьского района.



Работы на мемориале планируется завершить до 6 апреля, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Мемориал на братской могиле советских воинов был открыт в мае 1975 года к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь похоронены Герои Советского Союза: И.В. Балдынов, генерал-майор; О.А. Денисов – гвардии сержант; К.В. Оцимик – старший лейтенант и 219 воинов, умершие в эвакогоспиталях Улан-Удэ, Кяхты, Бабушкина и не дожившие до победного мая 1945-го.



Автор проекта мемориала - архитектор Доржи Идымов. Четыре десятиметровых пилона устремляются в небо. По замыслу автора, они символизируют годы тяжких испытаний военного лихолетья. В композиции образно воплощены сила, мужество, стойкость и сплоченность армии и народа в годы войны.



Фото: ulan-ude-info.ru

