Покусанный собаками мальчик вернулся из Москвы в Улан-Удэ

Ребенка ждет длительная реабилитация



Мальчик Артем после продолжительного лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве вернулся домой в Улан-Удэ. Об этом сообщили сотрудники Детской республиканской клинической больницы.



- Тяжелые множественные укушенные раны, травматический шок и значительная кровопотеря, дни в реанимации ДРКБ, когда шла борьба за спасение жизни, а потом консультации с ведущей детской клиникой страны и перевод туда при первой возможности, как только удалось стабилизировать состояние. Правительство РБ организовало авиаспецрейс, - сообщили медработники.



Теперь ребенка ждет длительная реабилитация. О том, какие меры необходимо предпринять для максимально возможного восстановления функции правой ноги, обсуждал целый консилиум специалистов ДРКБ: начмеды, врачи по восстановительной медицине, травматологии и ортопедии, неврологи и врачи функциональной диагностики. Осмотрев ребенка, медики определили план дальнейшего лечения в амбулаторных условиях. Поскольку, к сожалению, у мальчика поврежден седалищный нерв, предстоят немалые каждодневные усилия, тренировки и упражнения, в основном в домашних условиях.



- Пока Артёму проводятся перевязки, но вскоре, немного насладившись домашней обстановкой, ребенку рекомендована реабилитация в РЦ «Родничок» (отделение медицинской реабилитации №2 ДРКБ) с применением ильинкинской минеральной воды. Больницей достигнута договоренность с компанией «Основа движения» о предоставлении ею безвозмездно коленного ортеза. Сейчас он крайне необходим для борьбы с формирующейся контрактурой, - рассказали соцсетях.



Как добавили врачи, мама Артема не меньше сына рада возвращению домой. Ведь более двух месяцев она тоже находилась с ним в стационаре, не имея возможности выйти из-за карантина по ковиду.



- Мы очень рады, что наконец-то вернулись домой. И сегодня я хочу сказать большое спасибо нашим врачам за спасение сына, своевременную и качественную помощь, всем землякам - за внимание, моральную и материальную поддержку! Сегодня, как бы ни было тревожно думать о будущем Артема, мы настроены сделать все, чтобы он встал хорошо на ножку, забыл этот ужасный период и смог жить полнокровной жизнью! – рассказала мама мальчика.



Напомним,собаки напали на 11-летнего мальчика 12 января в микрорайоне Забайкальском в Улан-Удэ. Стая искусала ребенка буквально с головы до ног. У него были множественные травмы по всему телу. Спустя короткое время мальчика спецбортом направили для дальнейшего лечения в Москву.



фото: ДРКБ



