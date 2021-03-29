В Бурятии непьющий сельчанин убил жену и сына

Он вел хозяйство и заботился о семье, даже подвергаясь насилию со стороны пьющих близких



В Бурятии в одном из домов села Дырестуй Джидинского района днем обнаружены тела 65-летней женщины и ее 42-летнего сына с колото-резаными ранениями шеи. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 64-летний хозяин дома. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (убийство двух лиц), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.



По данным следствия, обвиняемый проживает в селе Дырестуй. Его жена и сын на протяжении последних пяти лет злоупотребляли спиртными напитками. В связи с этим в семье складывалась конфликтная обстановка. Хозяин дома постоянно подвергался насилию и оскорблениям со стороны пьяных родственников. Сам он из-за перенесенного заболевания вел трезвый образ жизни, старался заботиться о жене и сыне, содержал домашнее хозяйство.



Около полудня 26 марта мужчина присел на диван и стал смотреть телевизор. В это время домой вернулся пьяный сын, который столкнул его на пол и сам улегся спать. Чуть позже мужчина стал готовить корм для домашнего скота. Сын, которому не понравилось, что отец шумит, соскочил с дивана подбежал к нему и стал оскорблять. Обвиняемый выхватил из-за пазухи нож и нанес им несколько ударов в шею сына. На крики прибежала пьяная жена. С ней мужчина расправился таким же образом и сам пытался свести счеты с жизнью, но его остановила племянница, заглянувшая в дом. После они позвонили в правоохранительные органы и сообщили о происшествии.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Для проверки версии о том, что преступление совершено пенсионером в состоянии аффекта на фоне противоправного поведения жены и сына, а также длительной психотравмирующей ситуации в семье, будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана на основании заключения экспертов и других собранных по уголовному делу доказательств.



Фото: buryatia.sledcom.ru

