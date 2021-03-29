Суд с Баиром Жамбаловым привлек внимание федерального телеканала

«Россия 24» рассказала, как «влиятельный политик трусливо пронесся мимо журналистов»



Уже больше года вся Бурятия наблюдает за судебным процессом над бывшим вице-спикером Народного Хурала Баиром Жамбаловым, который обвиняется в ДТП, где погибла 17-летняя Галина Бурчевская. Случай заинтересовал федеральные СМИ: на днях на телеканале Россия 24 вышел репортаж о трагедии. Журналисты «Россия 24» приехали на судебное заседание, в котором принял участие друг политика - бизнесмен Галуст Пилосян, уверяющий, что за рулем автомобиля в момент наезда находился именно он, а не политик.



- На пороге Прибайкальского районного суда Бурятии они появляются с разницей в 10 минут – бывший вице-спикер региона Баир Жамбалов, которого обвиняют в смертельном ДТП и бизнесмен Галуст Пилосян, который пытался взять на себя вину друга. Сначала они уверяли, что поменялись автомобилями, затем хотели поменяться местами в зале заседаний, но трюк не прошел. В коридоре суда влиятельный политик Жамбалов трусливо проносится мимо журналистов, - рассказали в сюжете «Россия 24».



Журналисты назвали Галуста Пилосяна и Баира Жамбалова «закадычными друзьями, которые в здании суда делают вид, что незнакомы». Федеральный корреспондент акцентирует, что у Галуста Пилосяна «голос неуверенный и мысли спутанные», а подобное поведение они заметили у другого свидетеля, который ранее рассказал, что видел политика около автомобиля, сбившего студентку, но затем «похоже, потерял память» и заявил, что якобы на него оказывали давление отец Галины и его адвокат. Когда журналисты попытались поговорить со свидетелем, тот «стремительно покинул здание суда и трусливо кричал из машины».



В конце сюжета, корреспонденты резюмировали, что «жители Бурятии опасаются, не завершится ли дело крутым виражом, и не уйдет ли от ответственности истинный виновник гибели девушки».



Улан-удэнцы обсуждают сюжет в местных интернет-сообществах. Многие обрадовались, что федеральные СМИ подняли непростую тему на обсуждение.



- Пока дело не выйдет за пределы Бурятии, ничего не изменится, - комментирует горожанин в паблике «Весь Улан-Удэ».



- Сколько можно уже издеваться над родителями! Неужели в людях не осталось хоть капли человечности! Сил родителям девочки и крепкого здоровья, - пишут там же.



- Наконец-то все это дело дало общественную обширную огласку! Вот и правильно, что анализ происшествия дают независимые компетентные люди! Главное, чтобы все разрешилось в положительную сторону и виновных накажут по всей строгости закона! - считает улан-удэнец.



Напомним, уже больше года уголовное дело в отношении Баира Жамбалова рассматривается в Прибайкальском районном суде Бурятии. По версии следствия, вечером 5 января 2020 года вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов на автомобиле марки «Тойота Ленд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений. Сам депутат свою вину отрицает, утверждая, что за рулем в момент ДТП находился другой человек – бизнесмен Галуст Пилосян.



фото: скриншот из видео