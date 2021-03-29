В Улан-Удэ насчитали сто стихийных мусорных свалок

Их попробуют убрать в месячник чистоты



С 29 марта по 24 апреля в столице Бурятии проходит очередной месячник чистоты. Как признают в мэрии города, такие месячники показывают, что коренного перелома в положении с захламленностью улан-удэнских территорий с годами не происходит.



«Ежегодно вывозится порядка трех тысяч кубометров мусора. Возможно такой же объем будет вывезен и в этот раз, а возможно больше», - делятся ожиданиями в мэрии города.



По словам чиновников, «мусорная» реформа и приход в данную сферу компании «ЭкоАльянс» не привели к тому, что стало гораздо чище. Статистика это подтверждает. Так, по-прежнему отмечается несанкционированный вывоз мусора в лесные массивы города. Комбинат по благоустройству Улан-Удэ вынужден выезжать в леса и убираться.



«В рамках данного мероприятия будут очищены от мусора все общественные места. В том числе парки, скверы, территории кладбищ. Будут организованы уборки прилегающих территорий, собственных территорий предприятий и организаций. Администрациям районов выданы талоны (на вывоз мусора – прим.)», - сообщил и. о. заместителя председателя комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ Денис Очиров.



Талоны будут раздавать, и по ним можно будет бесплатно вывозить собранное. Бесплатной возможностью вывезти сухую траву, пакеты, банки, окурки и прочий мусор смогут, например, воспользоваться управляющие компании, которым предстоит навести чистоту на придомовых территориях.



Месячник завершится общегородским субботником 24 апреля.



На общественных местах проведут акарицидную обработку от клещей. Гражданам, принимающим участие в уборке мусора, необходимо соблюдать противоэпидемические и гигиенические требования – надеть маски, перчатки.



Заставить различные организации выйти на уборку муниципальные власти не могут.



«Им рекомендовано выйти, но выходят по желанию», - отмечают в комитете городского хозяйства. Но, как известно, целый ряд организаций традиционно участвуют в месячнике - ВУЗы, ССУЗы, структурные подразделения горадминистрации, депутаты, промышленные предприятия, бюджетные организации.



Жителям частного сектора надо навести порядок на своих земельных участках и на полосе земли за внешним периметром. Если они этого не сделают, то получат предупреждение. Если повторное обследование по-прежнему выявит непорядок, то будет составляться административный протокол. Штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей.



Властями уже проводятся встречи с представителями ДНТ на тему уборки сухой растительности. Аналогичные встречи проходят с представителями медучреждений, детских лагерей, прилегающих к лесным массивам. К пожароопасному сезону готовятся очень активно.



Пока в городе нет запретов по посещению леса, особый противопожарный режим не введен.



Пока его не ввели, можно сжигать собранный сухостой в какой-либо емкости, но не на земле. И нужно поблизости иметь запас воды. Сжигание должно идти под постоянным контролем.



Огонь от сжигаемой в огороде сухой травы способен распространяться мгновенно.



«В 2019 году в СНТ «Зенит» женщина решила в мае сжечь на своем участке сухую траву. Буквально на минуту зашла в дом, а когда вышла, огонь уже разгорелся, по траве перешел на соседнее строение. Соседняя дача сгорела, и огонь ушел в лесной массив. В отношении женщины возбуждалось уголовное дело, но до суда не дошло – она заплатила штраф, возместила соседям материальный ущерб. Во избежание таких историй траву необходимо сжигать в бочках, и иметь под рукой запас воды, чтобы в случае усиления ветра можно было оперативно залить сжигаемую траву водой», - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Фото: «Номер один»