В Улан-Удэ предлагают соединить бульваром площадь Славы и сквер «Радуга»

Он может стать «тихой зоной» Железнодорожного района





С 26 апреля по 30 мая жители Улан-Удэ на единой общероссийской платформе для голосования смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Одна из них – бульвар «Сиреневый» в Железнодорожном районе.