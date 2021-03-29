В Улан-Удэ появился британский штамм COVID-19

Его привезла домой горожанка, вернувшаяся из Чехии; она госпитализирована



Жительница Улан-Удэ, 8 марта вернувшаяся из Чехии, в рамках исполнения постановления главного государственного санитарного врача РФ, прошла обследование на COVID-19, который показал положительный результат COVID-19. При этом выявлен британский штамм коронавируса, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

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Установлен круг контактных лиц. Медицинским организациям выданы предписания об усиленном наблюдении за ними. Все лабораторно обследованы, получены отрицательные результаты. В настоящее время пациентка госпитализирована, получает соответствующее лечение.



«Сегодня мы уже знаем, что британский штамм коронавирусной инфекции гораздо контагиознее. – отмечает главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев, - Высокие риски завоза вируса из-за рубежа еще сохраняются. Особенно это касается Европы, где сегодня наблюдается значительное осложнение эпидситуации, и почти 70% заболевших там инфицированы именно британским штаммом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим землякам воздержаться от поездок за рубеж, особенно в европейские страны. Кроме этого, необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики: носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию. У нас все эти меры остается в силе».



Управление Роспотребнадзора по Бурятии напоминает, что граждане РФ, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, должны в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).



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