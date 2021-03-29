В Улан-Удэ разработан дозатор для лабораторных исследований

Приборостроительное объединение готовится начать производство изделия, которое до сих пор в России не выпускалось







Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (У-УППО) готовит к выпуску дозатор пипеточный. Подготовлен прототип изделия в металле, сообщили в минпромторге республики.

Во время посещения Бурятии министр промышленности и торговли России Денис Мантуров дал поручение освоить производство не только наконечников, которые являются расходным материалом, но и самих дозаторов.



«На сегодняшний день дозатор изготовлен, апробирован. Это уникальное производство, аналогов которого в России нет. Спектр использования достаточно широкий. Используется в медицинских целях: для проведения анализов на COVID-19 и других видов медико-химических и микробиологических анализов», - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций республики Антон Виноградов.



Пипеточный дозатор представляют собой одноканальное устройство с регулируемым объёмом для отбора и дозирования жидкости с высокой точностью. Для работы дозатора используются сменные наконечники пипеток. Каждый дозатор снабжен устройством удаления наконечников, обеспечивающим их сброс без контакта с лаборантом.



Потребность России, как в дозаторах, так и в их наконечниках, за последний год выросла в несколько раз, причиной послужила пандемия COVID-19. Между тем, сейчас около 80% российского рынка медицинских наконечников занимают зарубежные производители из Финляндии, Германии, Швейцарии, Италии и Китая. Благодаря реализации проекта их производства в Бурятии, по итогам выхода У-УППО на проектную мощность в 450 миллионов штук в год, этот показатель может снизиться до 35%.



Еще более драматично выглядит ситуация и с самими дозаторами. В России – 100% рынка занимают зарубежные производители. То есть, дозаторов отечественного производства нет.



При последовательном запуске двух проектов приборостроительное объединение сможет обеспечивать потребителей – медицинские лаборатории, лечебные учреждения, химические лаборатории - полным комплектом изделий отечественного производства – устройством и расходными материалами к нему.





«Все началось в декабре 2020 года с конструкторской разработки этого изделия, - рассказывает начальник отдела опытно-конструкторского бюро У-УППО Евгений Попович, - подготовили чертежи и начали собирать опытный образец. Опытный образец выполнен из сплава алюминия. В его основе поршень, который вместе с корпусом образует плунжерную пару и обеспечивает забор биоматериала в наконечник. Помимо этого, дозатор имеет регуляцию для забора необходимого объема от 0,1 до 1000 микролитров. Работа плунжерной пары обеспечена высокой точностью обработки деталей на нашем предприятии. Опытный образец ляжет в основу серийного производства дозаторов, которые далее будут выпускаться из медицинского пластика».





«Мы сейчас ведем подготовку производства, - поясняет Владимир Лучников, генеральный директор У-УППО, – то есть, проводим патентные работы, рассчитываем стоимость организации производства, ведем подбор необходимого оборудования, технической оснастки и материалов. Планируется, что уже в этом году зарегистрируем патентно-промышленный образец, пройдем все необходимые испытания и в следующем году выйдем на серийное производство дозаторов – электронных и многоканальных».



Запуск крупного проекта в области производства для здравоохранения будет реализован в два этапа – летом этого года предприятие запустит производство наконечников, а в 2022 году – производство дозаторов. Географически выгодное положение У-УППО станет главным преимуществом для потребителей Сибири и Дальнего Востока, а также Юго-Восточной Азии.



Фото: egov-buryatia.ru/minprom



