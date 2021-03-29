29.03.2021
В Бурятии осталось 118 ветеранов-фронтовиков

В Бурятии осталось 118 ветеранов-фронтовиков

Ежегодные выплаты ко Дню Победы  они получат в апреле  

К 76-й  годовщине Победы  участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат  ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.  Как и в прошлом году, выплаты будут осуществлены Пенсионным фондом России в апреле, сообщили в республиканском отделении ПФР.

Ежегодную выплату к  9 мая получат вместе с пенсией за апрель 2021 года  72 участника и инвалида войны, получающие пенсии через «Почту России»  на домашний  адрес. Еще 46 ветеранам войны, получателям  пенсий через банки, 10 тысяч рублей  перечислят  через кредитные учреждения в первой декаде апреля.  

Ежегодная выплата ко Дню Победы в этом году начислена 118 фронтовикам, из них - 23 инвалида войны  и 95 участников войны.

С каждым годом  в республике  остается все меньше фронтовиков. В Улан-Удэ проживают  62 ветерана Великой Отечественной войны, в Заиграевском районе – 10 человек, в Кабанском  районе – 9 ветеранов, от одного до шести ветеранов войныпроживают в 14 районах. К сожалению, в Закаменском, Муйском, Окинском и Хоринском районах  в живых не осталось ни одного участника и инвалида Великой Отечественной войны.

По ежегодной выплате ко Дню Победы можно проконсультироваться по телефону бесплатной горячей линии ПФР 8 800 600 03 51, а также по 8 (3012)  29 14 14.

Фото: «Номер один»
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