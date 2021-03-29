В Бурятии осталось 118 ветеранов-фронтовиков

Ежегодные выплаты ко Дню Победы они получат в апреле



К 76-й годовщине Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Как и в прошлом году, выплаты будут осуществлены Пенсионным фондом России в апреле, сообщили в республиканском отделении ПФР.



Ежегодную выплату к 9 мая получат вместе с пенсией за апрель 2021 года 72 участника и инвалида войны, получающие пенсии через «Почту России» на домашний адрес. Еще 46 ветеранам войны, получателям пенсий через банки, 10 тысяч рублей перечислят через кредитные учреждения в первой декаде апреля.



Ежегодная выплата ко Дню Победы в этом году начислена 118 фронтовикам, из них - 23 инвалида войны и 95 участников войны.



С каждым годом в республике остается все меньше фронтовиков. В Улан-Удэ проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны, в Заиграевском районе – 10 человек, в Кабанском районе – 9 ветеранов, от одного до шести ветеранов войныпроживают в 14 районах. К сожалению, в Закаменском, Муйском, Окинском и Хоринском районах в живых не осталось ни одного участника и инвалида Великой Отечественной войны.



По ежегодной выплате ко Дню Победы можно проконсультироваться по телефону бесплатной горячей линии ПФР 8 800 600 03 51, а также по 8 (3012) 29 14 14.



Фото: «Номер один»

