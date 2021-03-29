Московский авиационный институт создаст образовательный центр в Улан-Удэ

Специальные дисциплины будет вести профессорско-преподавательский состав МАИ
Ректоры Московского авиационного института и Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления подписали сегодня соглашение о сетевом взаимодействии по подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий авиационной промышленности республики в рамках создания центра «Новые кадры ДФО» МАИ на базе ВСГУТУ.
Подписание состоялось на встрече главы Бурятии Алексея Цыденова с ректором Московского авиационного института (национального исследовательского университета) Михаилом Погосяном, который посетил Улан-Удэнский завод.
«У нас большие планы и перспективы по развитию нашего авиационного завода. Поэтому вопрос кадрового обеспечения является на сегодня ключевым. МАИ – это мировой бренд. Объединение возможностей Московского авиационного института и нашего Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления дает возможность решения проблемы кадрового дефицита высококлассных специалистов, повышения уровня подготовки студентов ВСГУТУ и привлекательности нашего университета. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы перспективные студенты оставались работать в Бурятии. А повышение квалификации персонала на заводе позволит реализовать многие проекты предприятия. Это комплексная программа, широкий подход к решению вопросов авиазавода», - заявил Алексей Цыденов.
В центре планируется открыть обучение по направлениям «Самолёто- и вертолётостроение», «Радиоэлектронные системы и комплексы». До 25 человек смогут получить диплом Московского авиационного института по каждой из программ. Специальные дисциплины будет вести профессорско-преподавательский состав МАИ, а практики планируются проводить на базе МАИ и Улан-Удэнского авиазавода.
«Задачи, которые сегодня стоят перед Улан-Удэнским авиационным заводом: выход на новые рынки, модернизация продукции, повышение эффективности производства, безусловно, требуют привлечения на предприятие новых кадров и повышения квалификации сотрудников. Подписанное нами сегодня соглашение – важный шаг в решении задач кадрового обеспечения. Комплексная работа по развитию человеческого потенциала Бурятии потребует согласованных действий вузов, предприятия и региональных властей. Это позволит молодым специалистам и студентам видеть перспективы развития республики и понимать, в каких проектах они могут реализовать свой потенциал. Важно, чтобы люди не уезжали из региона, чтобы образование, которое дается в Москве, можно было получить и в Улан-Удэ», – отметил Михаил Погосян.
Положение о центре, который будет являться структурным подразделением МАИ, уже утверждено двумя вузами.
«Нам нужны специалисты с современными компетенциями. Кадры будут – завод вырастет и количественно, и качественно. Благодаря подписанию соглашения, к которому мы шли не один год, этот вопрос будет решён. Получить диплом Московского авиационного института желают не только наши студенты, но и ребята из других регионов: Забайкальского края, Иркутской области. Мы готовы обеспечить выпускников работой», – рассказал управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.
Как сообщал «Номер один», ранее Ростех объявил старт всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха». Проект охватывает девять ключевых профильных вузов Москвы, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска, в том числе Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. Студенты университета, принявшие участие в программе, смогут получать от Ростеха мотивационные выплаты в размере от 10 до 25 тысяч рублей, а также получат возможность уже с первого курса принять участие в крупных технологических проектах госкорпорации.
Фото: egov-buryatia.ru
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