Я/МыАнелена: Девушки Якутии устроили флешмоб в бикини

Ведущий телеканала «Саха» осудил снимки известной модели Елены Егоровой на пляже в купальнике
В Якутии устроили флешмоб в бикини после того, как ведущий в эфире телеканала «Саха» осудил фото местных девушек в купальниках. В качестве примера он привел снимки известной модели Елены Егоровой, заявив, что для якутянок подобные фотографии слишком откровенны. В ответ в соцсетях развернулся флешмоб с хэштегом #Я/МыАнелена. «Анелена» — ник Егоровой в Instagram, сообщает «Твой Дальний Восток» со ссылкой на BFM.
Сама Елена очень удивилась, узнав, что стала героиней программы якутского ТВ: девушка сейчас находится в Мексике и об инциденте узнала от подписчиков.
«Я просто проснулась утром и посмотрела, что у меня очень много сообщений. Мой телефон буквально разрывался, все мне писали, что меня показали на телеканале в не очень хорошем эфире. Я посмотрела эфир и была немного в шоке, потому что они без разрешения выставили мою фотографию с какой-то позорной подписью, вроде как «потеря нравственности». И я была удивлена, потому что эта фотография не с каким-то пошлым подтекстом, это обычная фотография человека на море. Телеканал не извинился, от телеканала не было никаких реакций. Ведущий передачи «Толбан» меня заблокировал. Я с ним ранее не была знакома, и я ничего ему не писала плохого», - рассказала модель.
Девушка отметила, что реакция ведущего больше похожа не детскую обиду. Она также не исключила, что история может быть продолжена в суде.
«Я не хочу скандала и очень сожалею, что оказалась в эпицентре всего этого. Возможно, мои родители подадут в суд. Я не знаю. Я очень рада, что в Якутске меня поддержали, запустили флешмоб. Я считаю, что сейчас XXI век и должна быть свобода слова, свобода самовыражения, каждый волен выглядеть так, как он хочет. У нас Республика Якутия — это не мусульманский регион, мы вправе фотографироваться, как мы хотим, и не обязаны носить паранджу и прикрывать свое тело», - уверена Елена Егорова.
«На этой фотографии я больше похожа на счастливого ребёнка. Или как я должна была фотографировалаться на курорте в тёплой стране? В шубе? Паранже? Или я вовсе не имею права фотографироваться? (…) Знаете, каждый видит по мере своей испорченности.Летом в Якутии все ходят в купальниках на пляже, никто не считает это позором и развратом! Может хватит публичных унижений? (Ребята, прячьте свои летние фотки, а то и до вас доберутся)», - пишет Елена в соцсети.
Фото: instagram.com/anellllena/
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