В Бурятии инженеры ВВО установят переправу через реку Джида

Четвертый год подряд села Дырестуй и Зарубино свяжет с «большой землей» понтонный мост



В Бурятии для оказания помощи населению Джидинского района военные инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино, сообщает пресс-служба ВВО. Понтонную переправу планируется установить после того, как пройдет ледоход на реке.



Уже четвертый год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, перекидывая понтонный мост, который является единственным способом переправы, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки. Решение о наведении переправы через реку Джида было принято командованием ВВО по заявке правительства Бурятии. Длина переправы составит более 100 метров, для ее наращивания в случае подъема уровня воды во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.



При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие организуют круглосуточное дежурство, будет вестись ежедневный контроль состояния моста. В частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.



Переправа будет работать работать до поздней осени текущего года.



Фото: function.mil.ru

