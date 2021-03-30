Власти Бурятии назвали неудовлетворительным качество ремонта в ДРКБ

Ранее работу подрядчика раскритиковали общественники





Контролировать ход капитального ремонта детской больницы на ул. Модогоева в Улан-Удэ будет Управление капитального строительства правительства Бурятии. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников.

«Это один из методов воздействия на подрядную организацию, выигравшую тендер на проведение работ. Подрядчик не справляется с объемом: капитальный ремонт больницы идет с большим отставанием от графика, не удовлетворительно и качество работ», - заявил чиновник.





