Власти Бурятии назвали неудовлетворительным качество ремонта в ДРКБ

Ранее работу подрядчика раскритиковали общественники
Контролировать ход капитального ремонта детской больницы на ул. Модогоева в Улан-Удэ будет Управление капитального строительства правительства Бурятии. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников.
«Это один из методов воздействия на подрядную организацию, выигравшую тендер на проведение работ. Подрядчик не справляется с объемом: капитальный ремонт больницы идет с большим отставанием от графика, не удовлетворительно и качество работ», - заявил чиновник.
Напомним, торги на ремонт больницы прошли летом 2020 года. Заказчиком выступала ДРКБ, стартовая стоимость контракта составляла 38,5 млн рублей. Конкурсная комиссия единогласно признала победителем ООО «Байкальская индустриальная компания», которое согласилось выполнить работы за 34,5 млн рублей. По контракту, ремонт должен был быть завершен до конца 2020 года.
На днях детскую больницу на улице Модогоева посетил общественник Антон Котенко. Увиденное шокировало его.
«Работы выполнены с браком, проще все выкинуть и начать сначала! Почему так происходит? Почему подрядчик зачастую на комиссиях нагло врет о сроках, скрывает проблемы. А мне он лично и вовсе заявил «нас просили сделать как-нибудь, мы и делаем как-нибудь», - заявил Антон Котенко.
Общественник также сообщил, что последний раз был в больнице 17 февраля, снял на видео все недоделки, но с этого времени ничего не изменилось.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова
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